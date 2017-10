TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 18

Oct 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 99.9164 6.1112 7 585 99.9165 6.1006 INE208A14AY4 ASHOK LEYLAND 91D 23-Oct-17 99.9165 6.1006 1 200 99.9165 6.1006 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.9179 5.9982 2 200 99.9179 5.9982 INE582L14BV3 TATA HOUSING DEV 91D 23-Oct-17 99.9135 6.3200 1 100 99.9135 6.3200 INE742F14DZ2 ADANI PORTS AND SPL 10D 23-Oct-17 99.9146 6.2395 1 100 99.9146 6.2395 INE034A14758 ARVIND 60D 23-Oct-17 99.9156 6.1664 1 50 99.9156 6.1664 INE870D14BH8 NATIONAL FERTILIZERS 18D24-Oct-17 99.8998 6.1016 3 225 99.8998 6.1016 INE982D14836 GODREJ AND BOYCE 91D 24-Oct-17 99.8998 6.1016 2 200 99.8998 6.1016 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.8467 6.2277 2 255 99.8464 6.2389 INE019A14BY3 JSW STEEL 91D 27-Oct-17 99.8443 6.3243 1 150 99.8443 6.3243 INE660N14878 S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 99.8154 7.5004 1 50 99.8154 7.5004 INE126D14228 RELIANCE COMMERCIAL 59D 27-Oct-17 99.8185 7.3742 1 50 99.8185 7.3742 INE019A14BX5 JSW STEEL 91D 30-Oct-17 99.7926 6.3215 1 250 99.7926 6.3215 INE233A14JU1 GODREJ INDUSTRIES 67D 30-Oct-17 99.7966 6.1994 1 65 99.7966 6.1994 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.7885 6.4468 1 26 99.7885 6.4468 INE694L14ER8 TALWANDI SABO 64D 31-Oct-17 99.7743 6.3513 1 255 99.7743 6.3513 INE205A14KD3 VEDANTA 63D 31-Oct-17 99.7797 6.1990 2 100 99.7797 6.1990 INE660A14RG7 SUNDARAM FIN 74D 31-Oct-17 99.7726 6.3992 3 95 99.7726 6.3992 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.7336 6.4997 2 15 99.7336 6.4997 INE134E14899 PFC 62D 6-Nov-17 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE477S14215 TATA MOTORS FIN SOL 91D10-Nov-17 99.5921 6.4997 1 5 99.5921 6.4997 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE081A14700 TATA STEEL 60D 14-Nov-17 99.6307 6.1497 1 5 99.6307 6.1497 INE535H14FY4 FULLERTON INDIA 364D 17-Nov-17 99.4465 6.7717 1 75 99.4465 6.7717 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE881J14MK3 SREI EQUIPMENT FIN 59D 24-Nov-17 99.2487 7.4676 1 0.05 99.2487 7.4676 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 98.8386 10.4608 1 16 98.8386 10.4608 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.0556 5.9999 1 250 99.0556 5.9999 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.1363 5.9999 1 5 99.1363 5.9999 INE896L14AF2 INDOSTAR CAP FIN 226D 20-Dec-17 98.8399 6.8001 1 20 98.8399 6.8001 INE027E14EC8 L AND T FIN 130D 8-Jan-18 98.5008 6.7748 1 100 98.5008 6.7748 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 98.0371 6.8299 2 75 98.0371 6.8299 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 97.9472 6.8301 1 25 97.9472 6.8301 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 97.1155 7.3749 1 13 97.1155 7.3749 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com