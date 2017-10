TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 23

Oct 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 99.9829 6.2426 2 250 99.9829 6.2426 INE982D14836 GODREJ AND BOYCE 91D 24-Oct-17 99.9833 6.0965 2 130 99.9833 6.0965 INE477L14BH5 INDIA INFOLINE HSG 64D 24-Oct-17 99.9832 6.1330 2 75 99.9832 6.1330 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 99.9313 6.2732 1 125 99.9313 6.2732 INE245A14677 THE TATA POWER 70D 27-Oct-17 99.9321 6.2001 1 110 99.9321 6.2001 INE071G14AR7 ICICI HOME FIN 151D 27-Oct-17 99.9326 6.1544 1 50 99.9326 6.1544 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.8965 6.3028 4 350 99.8965 6.3028 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.8222 6.5013 1 25 99.8222 6.5013 INE289B14CD2 GIC HOUSING FIN 66D 3-Nov-17 99.8308 6.1863 1 5 99.8308 6.1863 INE134E14899 PFC 62D 6-Nov-17 99.7665 6.1019 1 75 99.7665 6.1019 INE134E14899 PFC 62D 6-Nov-17 99.7850 6.0495 1 5 99.7850 6.0495 INE205A14JT1 VEDANTA 91D 7-Nov-17 99.7479 6.1499 1 10 99.7479 6.1499 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.5994 6.6731 1 175 99.5994 6.6731 INE121A14OJ1 CHOLAMANDALAM 90D 16-Nov-17 99.5656 6.6353 1 150 99.5656 6.6353 INE289B14CF7 GIC HOUSING FIN 64D 17-Nov-17 99.5612 6.4350 2 150 99.5607 6.4421 INE891K14EQ4 AXIS FIN 59D 17-Nov-17 98.8339 17.2259 1 15 98.8339 17.2259 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 99.3774 9.1469 1 8 99.3774 9.1469 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.5120 6.3926 1 180 99.5120 6.3926 INE824H14443 JULIUS BAER CAP 30-Nov-17 99.3083 6.6902 1 50 99.3083 6.6902 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 99.2987 6.1377 1 5 99.2987 6.1377 INE756I14BF2 HDB FIN SERV 90D 5-Dec-17 99.2633 6.4498 1 5 99.2633 6.4498 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.2608 6.0404 1 5 99.2608 6.0404 INE148I14TE7 INDIABULLS HOUSING 91D 11-Dec-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE027E14EE4 L AND T FIN 90D 12-Dec-17 99.1040 6.5999 1 50 99.1040 6.5999 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.1759 6.1897 1 5 99.1759 6.1897 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.1944 6.0496 1 5 99.1944 6.0496 INE202B14JW0 DHFL 192D 14-Dec-17 99.1151 6.3896 1 5 99.1151 6.3896 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 99.0895 6.4497 1 5 99.0895 6.4497 INE641O14850 PIRAMAL FIN 203D 18-Dec-17 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.0357 6.1275 1 300 99.0357 6.1275 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.0717 6.0001 1 5 99.0717 6.0001 INE110L14EX3 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Dec-17 99.0157 6.1498 3 325 99.0157 6.1498 INE721A14AM1 SHRIRAM TRANSPORT 81D 26-Dec-17 98.8645 6.5503 1 250 98.8645 6.5503 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 98.2675 9.9002 1 25 98.2675 9.9002 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 98.8295 6.5499 1 335 98.8295 6.5499 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.8295 6.5499 1 50 98.8295 6.5499 INE891K14ER2 AXIS FIN 85D 28-Dec-17 98.8339 6.5250 1 15 98.8339 6.5250 INE027E14EC8 L AND T FIN 130D 8-Jan-18 98.5909 6.7750 1 150 98.5909 6.7750 INE403G14II4 STANDARD CHARTERED360D 12-Jan-18 98.4241 7.2150 1 70 98.4241 7.2150 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI 260D 27-Feb-18 97.6198 7.0075 1 25 97.6198 7.0075 INE148I14ST7 INDIABULLS HOUSING365D 24-Jul-18 94.8655 7.2099 1 50 94.8655 7.2099 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com