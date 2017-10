TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 24

Oct 24 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14UZ7 INDIA INFOLINE FIN 90D 25-Oct-17 99.9823 6.4616 1 250 99.9823 6.4616 INE477L14BE2 INDIA INFOLINE HSG 90D 26-Oct-17 99.9658 6.2436 4 150 99.9658 6.2436 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.9491 6.1960 2 150 99.9491 6.1960 INE019A14BY3 JSW STEEL 91D 27-Oct-17 99.9482 6.3056 1 100 99.9482 6.3056 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.9491 6.1960 1 100 99.9491 6.1960 INE245A14677 THE TATA POWER 70D 27-Oct-17 99.9669 6.0428 1 35 99.9669 6.0428 INE660N14878 S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 99.9385 7.4871 1 5 99.9385 7.4871 INE476M14988 L AND T HOUSING FIN 27D 30-Oct-17 99.8982 6.1991 6 375 99.8982 6.1991 INE205A14JR5 VEDANTA 91D 30-Oct-17 99.8998 6.1016 1 50 99.8998 6.1016 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.8974 6.2479 1 20 99.8974 6.2479 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.8388 6.5481 7 320 99.8388 6.5481 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.7312 6.1485 1 200 99.7312 6.1485 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.7162 6.4926 1 10 99.7162 6.4926 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.6327 6.1163 1 56 99.6327 6.1163 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 99.4023 9.1447 1 7 99.4023 9.1447 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.6171 6.0998 1 5 99.6171 6.0998 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.5568 6.2495 1 5 99.5568 6.2495 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.5200 6.0705 1 300 99.5200 6.0705 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.5036 6.0697 1 200 99.5036 6.0697 INE572E14BQ9 PNB HOUSING FIN 178D 24-Nov-17 99.4914 6.2196 1 5 99.4914 6.2196 INE001A14QE1 HDFC 364D 28-Nov-17 99.3956 6.3414 1 215 99.3956 6.3414 INE414G14GD6 MUTHOOT FIN 91D 29-Nov-17 99.3825 6.4797 1 5 99.3825 6.4797 INE019A14CD5 JSW STEEL 91D 30-Nov-17 99.4068 6.0503 1 5 99.4068 6.0503 INE866I14VE0 INDIA INFOLINE FIN 88D 4-Dec-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE044A14245 SUN PHARMACEUTICAL 88D 8-Dec-17 99.2499 6.1301 1 25 99.2499 6.1301 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.2795 6.0203 1 5 99.2795 6.0203 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.2133 6.0296 1 5 99.2133 6.0296 INE134E14907 PFC 90D 14-Dec-17 99.1535 6.1100 2 250 99.1535 6.1100 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.0685 6.5999 3 250 99.0685 6.5999 INE267A14291 HINDUSTAN ZINC 81D 19-Dec-17 99.0966 6.0499 1 5 99.0966 6.0499 INE742F14DF4 ADANI PORTS AND SPL 310D21-Dec-17 99.0061 6.3175 1 100 99.0061 6.3175 INE134E14915 PFC 88D 22-Dec-17 99.0384 6.1102 1 100 99.0384 6.1102 INE667F14DI7 SUNDARAM BNP 80D 22-Dec-17 99.0322 6.1500 1 5 99.0322 6.1500 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.8313 6.5397 1 80 98.8313 6.5397 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 98.4166 6.7499 1 50 98.4166 6.7499 INE756I14AY5 HDB FIN SERV 242D 29-Jan-18 98.2378 6.7499 1 50 98.2378 6.7499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com