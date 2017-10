TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 26

Oct 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.9830 6.2061 6 700 99.9830 6.2061 INE148I14SY7 INDIABULLS HOUSING 60D 27-Oct-17 99.9829 6.2426 5 390 99.9829 6.2426 INE657N14MB8 EDELWEISS COMMOD 91D 27-Oct-17 99.9827 6.3156 3 350 99.9827 6.3156 INE205A14JP9 VEDANTA 91D 27-Oct-17 99.9833 6.0965 1 325 99.9833 6.0965 INE742F14DV1 ADANI PORTS AND SPL 60D 27-Oct-17 99.9832 6.1330 2 125 99.9832 6.1330 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.9825 6.3886 1 115 99.9825 6.3886 INE522D14GR3 MANAPPURAM FIN 59D 27-Oct-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.9310 6.3006 3 400 99.9310 6.3006 INE019A14BX5 JSW STEEL 91D 30-Oct-17 99.9323 6.1818 1 150 99.9323 6.1818 INE916D14D44 KOTAK MAH PRIME 180D 30-Oct-17 99.9295 6.4377 1 50 99.9295 6.4377 INE691I14GI4 L AND T INFRAST FIN 14D30-Oct-17 99.9305 6.3463 1 50 99.9305 6.3463 INE691I14GI4 L AND T INFRAST FIN 14D 30-Oct-17 99.9487 6.2447 1 50 99.9487 6.2447 INE148I14SV3 INDIABULLS HOUSING 82D 31-Oct-17 99.9138 6.2980 1 10 99.9138 6.2980 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.8736 6.5992 1 100 99.8736 6.5992 INE178A14CC1 CPCL 24D 3-Nov-17 99.8668 6.0854 1 100 99.8668 6.0854 INE522D14GT9 MANAPPURAM FIN 60D 3-Nov-17 99.8717 6.6985 1 25 99.8717 6.6985 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.7513 6.5001 1 50 99.7513 6.5001 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.7438 6.2502 2 180 99.7438 6.2502 INE641O14AD1 PIRAMAL FIN 91D 10-Nov-17 99.7336 6.4997 1 50 99.7336 6.4997 INE306N14LS8 TATA CAP FIN SERV 91D 10-Nov-17 99.7295 6.6000 1 25 99.7295 6.6000 INE081A14700 TATA STEEL 60D 14-Nov-17 99.6809 6.1497 1 250 99.6809 6.1497 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.6661 6.1141 1 55 99.6661 6.1141 INE539K14672 HDFC CREDILA FIN 90D 16-Nov-17 99.6217 6.6002 1 25 99.6217 6.6002 INE087P14192 AVANSE FIN SERV 91D 17-Nov-17 99.5847 6.9189 1 40 99.5847 6.9189 INE756I14AU3 HDB FIN SERV 180D 20-Nov-17 99.5500 6.5997 1 50 99.5500 6.5997 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.5717 6.2801 1 25 99.5717 6.2801 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.4962 6.6006 1 25 99.4962 6.6006 INE081A14692 TATA STEEL 74D 24-Nov-17 99.5137 6.1506 1 200 99.5137 6.1506 INE657N14MN3 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Nov-17 99.4468 6.5497 1 5 99.4468 6.5497 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.0652 10.4370 1 55 99.0652 10.4370 INE539K14680 HDFC CREDILA FIN 89D 28-Nov-17 99.4068 6.6003 1 25 99.4068 6.6003 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.2603 8.5001 1 5 99.2603 8.5001 INE975F14MX4 KOTAK MAH INVEST 110D 29-Nov-17 99.3890 6.5996 2 85 99.3890 6.5996 INE774D14MY4 MAH AND MAH FIN 90D 29-Nov-17 99.4426 6.1997 1 5 99.4426 6.1997 INE580B14GS3 GRUH FIN 92D 29-Nov-17 99.4184 6.2802 1 5 99.4184 6.2802 INE721A14AL3 SHRIRAM TRANSPORT 90D 30-Nov-17 99.4258 6.1998 1 5 99.4258 6.1998 INE572E14BW7 PNB HOUSING FIN 180D 4-Dec-17 99.3522 6.1023 1 200 99.3522 6.1023 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 99.3335 6.2796 1 25 99.3335 6.2796 INE178A14CD9 CPCL 48D 4-Dec-17 99.3731 6.0595 1 25 99.3731 6.0595 INE756I14BF2 HDB FIN SERV 90D 5-Dec-17 99.2819 6.6001 2 100 99.2819 6.6001 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.3166 5.9799 1 25 99.3166 5.9799 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.2495 6.0001 1 5 99.2495 6.0001 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.2010 5.9997 1 5 99.2010 5.9997 INE244L14966 INDIABULLS COMM 80D 15-Dec-17 99.1481 6.4003 1 5 99.1481 6.4003 INE187C14164 MURUGAPPA HOLD 175D 15-Dec-17 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.1384 6.1003 1 5 99.1384 6.1003 INE140A14QU3 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 18-Dec-17 99.1384 6.1003 1 5 99.1384 6.1003 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 99.1384 6.1003 1 5 99.1384 6.1003 INE641O14850 PIRAMAL FIN 203D 18-Dec-17 99.1244 6.2003 1 5 99.1244 6.2003 INE244L14974 INDIABULLS COMMER 84D 20-Dec-17 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE891K14EA8 AXIS FIN 182D 20-Dec-17 99.0911 6.1998 1 5 99.0911 6.1998 INE110L14EX3 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Dec-17 99.0596 6.3001 1 25 99.0596 6.3001 INE140A14QW9 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 21-Dec-17 99.0818 6.1500 1 5 99.0818 6.1500 INE039C14142 JAMNA AUTO INDUS 70D 22-Dec-17 98.9722 6.6499 1 10 98.9722 6.6499 INE053A14345 THE INDIAN HOTELS 156D 22-Dec-17 99.0728 6.1000 1 5 99.0728 6.1000 INE110L14EZ8 RELIANCE JIO INFO 87D 22-Dec-17 99.0878 6.0003 1 5 99.0878 6.0003 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.0878 6.0003 1 5 99.0878 6.0003 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 98.9267 6.6001 2 100 98.9267 6.6001 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 98.9671 6.2450 1 50 98.9671 6.2450 INE539K14649 HDFC CREDILA FIN 164D 28-Dec-17 98.8619 6.6697 1 25 98.8619 6.6697 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 98.9126 6.2698 1 200 98.9126 6.2698 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.8569 6.5946 2 65 98.8569 6.5946 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 98.5155 6.2501 2 165 98.5155 6.2501 INE909H14LR3 TMF HOLDINGS 91D 24-Jan-18 98.3426 6.8350 2 100 98.3390 6.8501 INE909H14LR3 TMF HOLDINGS 91D 24-Jan-18 98.3642 6.8202 1 20 98.3642 6.8202 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.8061 6.5499 1 50 97.8061 6.5499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.8979 6.2699 1 50 97.8979 6.2699 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 97.5294 6.9001 1 25 97.5294 6.9001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com