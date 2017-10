TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 27

Oct 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.9484 6.2812 2 200 99.9483 6.2934 INE916D14D44 KOTAK MAH PRIME 180D 30-Oct-17 99.9471 6.4396 1 49 99.9471 6.4396 INE511C14QY3 MAGMA FINCORP 14D 30-Oct-17 99.9428 6.9633 1 10 99.9428 6.9633 INE660A14RG7 SUNDARAM FIN 74D 31-Oct-17 99.9332 6.0996 1 175 99.9332 6.0996 INE871D14IQ2 INFRAST LEASING AND 91D 31-Oct-17 99.9827 6.3156 1 100 99.9827 6.3156 INE539K14664 HDFC CREDILA FIN 90D 1-Nov-17 99.9617 6.9962 3 100 99.9617 6.9924 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.9425 6.9999 4 150 99.9425 7.0000 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.8834 7.1014 3 75 99.8834 7.1014 INE977J14FR8 TRAPTI TRADING AND 91D 2-Nov-17 99.9429 6.9511 1 50 99.9429 6.9511 INE523H14D37 JM FIN PRODUCTS 60D 3-Nov-17 99.9250 6.8489 1 50 99.9250 6.8489 INE975F14MV8 KOTAK MAH INVEST 91D 6-Nov-17 99.8707 6.7508 1 50 99.8707 6.7508 INE597H14HH5 TGS INVESTMENT AND 91D 6-Nov-17 99.8669 6.9495 1 50 99.8669 6.9495 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.8168 6.6991 1 50 99.8168 6.6991 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.7850 6.0495 1 5 99.7850 6.0495 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.7475 6.5997 1 50 99.7475 6.5997 INE881J14MK3 SREI EQUIPMENT FIN 59D 24-Nov-17 99.4314 7.4545 1 0.15 99.4314 7.4545 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.4247 6.6000 1 50 99.4247 6.6000 INE860H14ZN7 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Nov-17 99.4784 6.6000 1 50 99.4784 6.6000 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.2603 8.5001 1 5 99.2603 8.5001 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 99.4605 6.5998 2 150 99.4605 6.5995 INE018E14JS2 SBI CARDS AND PAY 181D 30-Nov-17 99.4401 6.6295 2 100 99.4401 6.6295 INE178A14CD9 CPCL 48D 4-Dec-17 99.3731 6.0595 1 25 99.3731 6.0595 INE018E14KJ9 SBI CARDS AND PAY 91D 11-Dec-17 99.1807 6.7003 1 25 99.1807 6.7003 INE187C14164 MURUGAPPA HOLDING175D 15-Dec-17 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.1174 6.2503 1 5 99.1174 6.2503 INE539K14649 HDFC CREDILA FIN 164D 28-Dec-17 98.8747 6.7000 1 25 98.8747 6.7000 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.8568 6.6999 1 25 98.8568 6.6999 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 98.4447 6.8649 1 25 98.4447 6.8649 INE909H14LR3 TMF HOLDINGS 91D 24-Jan-18 98.3572 6.8499 1 20 98.3572 6.8499 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.8232 6.5501 2 50 97.8232 6.5501 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 97.5544 6.8799 2 30 97.5544 6.8799 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 96.6171 7.1000 1 75 96.6171 7.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com