TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 3

Oct 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14557 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Oct-17 99.9507 6.0011 6 1130 99.9507 6.0011 INE002A14565 RELIANCE INDUSTRIES 61D 11-Oct-17 99.8682 6.0213 3 490 99.8682 6.0213 INE233A14JO4 GODREJ INDUSTRIES 90D 11-Oct-17 99.8832 6.0974 1 25 99.8832 6.0974 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.6152 6.1302 1 5 99.6152 6.1302 INE274G14AZ0 INDIABULLS VENTURES 54D 30-Oct-17 99.4300 7.7497 5 230 99.4300 7.7497 INE274G14AX5 INDIABULLS VENTURES 61D 31-Oct-17 99.4144 7.6787 3 275 99.4144 7.6787 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.2696 6.5502 2 30 99.2696 6.5502 INE522D14GQ5 MANAPPURAM FIN 91D 20-Nov-17 99.1105 6.9698 1 5 99.1105 6.9698 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.1763 6.4499 1 5 99.1763 6.4499 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.0931 6.5500 1 75 99.0931 6.5500 INE886I14788 MOTILAL OSWAL SEC 60D 28-Nov-17 98.9758 6.7447 1 25 98.9758 6.7447 INE027E14DS6 L AND T FIN 138D 29-Nov-17 98.9921 6.5198 1 100 98.9921 6.5198 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 98.9887 6.5420 1 30 98.9887 6.5420 INE027E14DT4 L AND T FIN 139D 30-Nov-17 98.9746 6.5198 1 100 98.9746 6.5198 INE261F14BT0 NABARD 57D 30-Nov-17 99.0426 6.1900 1 5 99.0426 6.1900 INE039C14126 JAMNA AUTO IND 77D 15-Dec-17 98.6875 6.6498 1 10 98.6875 6.6498 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 97.9617 9.8631 2 100 97.9717 9.8137 INE445L14639 NABHA POWER 88D 22-Dec-17 98.6550 6.2202 1 150 98.6550 6.2202 INE688I14EW6 CAP FIRST 88D 22-Dec-17 98.5634 6.6500 2 50 98.5634 6.6500 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 98.5262 6.4998 2 125 98.5262 6.4998 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 98.4728 6.6597 1 20 98.4728 6.6597 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 98.4767 6.5652 1 250 98.4767 6.5652 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 98.4628 6.5499 1 100 98.4628 6.5499 INE155A14MS4 TATA MOTORS 234D 29-Dec-17 98.5252 6.2800 1 65 98.5252 6.2800 INE404K14CT4 SHAPOORJI PAL 260D 27-Feb-18 97.2181 7.1051 1 25 97.2181 7.1051 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 97.2336 6.4501 1 50 97.2336 6.4501 INE038A14205 HINDALCO IND 180D 20-Mar-18 97.1810 6.3401 2 50 97.1767 6.3500 INE403G14JL6 STANDARD CHART 173D 20-Mar-18 96.7062 7.3999 1 35 96.7062 7.3999 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 96.9882 6.4400 2 75 96.9882 6.4400 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 97.0454 6.3501 1 25 97.0454 6.3501 INE957N14852 HERO FINCORP 364D 6-Apr-18 96.5915 7.0000 1 75 96.5915 7.0000 INE523H14B39 JM FIN PRODUCTS 363D 7-Jun-18 95.3138 7.2950 1 10 95.3138 7.2950 INE027E14DJ5 L AND T FIN 364D 13-Jun-18 95.3899 7.0000 1 50 95.3899 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com