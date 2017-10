TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 30

Oct 30 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14SV3 INDIABULLS HOUSING 82D 31-Oct-17 99.9825 6.3886 2 425 99.9825 6.3886 INE916D14D51 KOTAK MAH PRIME 181D 31-Oct-17 99.9822 6.4908 2 250 99.9819 6.6077 INE909H14LN2 TMF HOLDINGS 90D 31-Oct-17 99.9823 6.4616 3 235 99.9823 6.4616 INE871D14IQ2 INFRAST LEASING 91D 31-Oct-17 99.9827 6.3156 2 200 99.9827 6.3156 INE660A14RG7 SUNDARAM FIN 74D 31-Oct-17 99.9821 6.5214 2 165 99.9821 6.5347 INE872A14KQ2 SREI INFRAST FIN 28D 31-Oct-17 99.9804 7.1554 1 159 99.9804 7.1554 INE110L14EO2 RELIANCE JIO INFO 61D 31-Oct-17 99.9827 6.3156 1 100 99.9827 6.3156 INE121H14HF8 IL AND FS FIN SERV 89D 31-Oct-17 99.9815 6.7537 1 100 99.9815 6.7537 INE657N14MO1 EDELWEISS COM 63D 31-Oct-17 99.9822 6.4982 2 100 99.9822 6.4982 INE881J14MI7 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Oct-17 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE896L14AR7 INDOSTAR CAP FIN 91D 31-Oct-17 99.9819 6.6077 1 75 99.9819 6.6077 INE205A14KD3 VEDANTA 63D 31-Oct-17 99.9825 6.3886 1 75 99.9825 6.3886 INE860H14ZJ5 ADITYA BIRLA FIN 91D 31-Oct-17 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE121H14HG6 IL AND FS FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE641O14AJ8 PIRAMAL FIN 66D 2-Nov-17 99.9468 6.4761 1 45 99.9468 6.4761 INE860H14A31 ADITYA BIRLA FIN 7D 3-Nov-17 99.9233 7.0042 2 225 99.9233 7.0042 INE871D14IS8 INFRAST LEASING 91D 3-Nov-17 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.8291 6.2485 6 660 99.8291 6.2485 INE205A14JV7 VEDANTA 91D 10-Nov-17 99.8124 6.2366 1 240 99.8124 6.2366 INE019A14CA1 JSW STEEL 91D 10-Nov-17 99.8103 6.3066 1 75 99.8103 6.3066 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.8222 6.5013 1 25 99.8222 6.5013 INE202B14KK3 DEWAN HOUSING 68D 13-Nov-17 99.7589 6.3010 1 25 99.7589 6.3010 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.7690 6.5008 1 25 99.7690 6.5008 INE522D14GO0 MANAPPURAM FIN 90D 14-Nov-17 99.7351 6.4630 1 35 99.7351 6.4630 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.7269 6.6636 1 25 99.7269 6.6636 INE296N14038 WALWHAN REN 60D 14-Nov-17 99.7685 6.0495 1 5 99.7685 6.0495 INE539K14672 HDFC CREDILA FIN 90D 16-Nov-17 99.6912 6.6507 1 50 99.6912 6.6507 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.6872 6.3628 1 145 99.6872 6.3628 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 99.5517 9.1315 1 20 99.5517 9.1315 INE891K14EQ4 AXIS FIN 59D 17-Nov-17 99.6780 6.5505 1 10 99.6780 6.5505 INE657N14MJ1 EDELWEISS COM 91D 17-Nov-17 99.6982 6.4994 1 5 99.6982 6.4994 INE912E14HN1 SBI GLOBAL FACTORS 90D 22-Nov-17 99.5846 6.6197 1 70 99.5846 6.6197 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 99.5646 6.6507 1 25 99.5646 6.6507 INE975F14KF5 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Nov-17 99.5479 6.6306 1 75 99.5479 6.6306 INE759E14DS4 L AND T FIN 364D 27-Nov-17 99.5251 6.4506 1 5 99.5251 6.4506 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.3297 8.4935 1 25 99.3297 8.4935 INE657N14MS2 EDELWEISS COM 60D 28-Nov-17 99.4708 6.6961 1 2 99.4708 6.6961 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 99.4384 6.6497 1 25 99.4384 6.6497 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.4869 6.2749 2 10 99.4889 6.2503 INE660A14RN3 SUNDARAM FIN 75D 4-Dec-17 99.3805 6.5008 1 150 99.3805 6.5008 INE085A14CY2 CHAMBAL FERT 61D 4-Dec-17 99.4350 6.0999 1 5 99.4350 6.0999 INE891K14EL5 AXIS FIN 90D 5-Dec-17 99.3484 6.6498 1 100 99.3484 6.6498 INE018E14KA8 SBI CARDS 168D 15-Dec-17 99.1747 6.7498 1 5 99.1747 6.7498 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.2158 6.0103 1 5 99.2158 6.0103 INE870H14DY0 NETWORK18 MEDIA 86D 21-Dec-17 99.1306 6.1560 1 100 99.1306 6.1560 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.0978 6.2698 1 200 99.0978 6.2698 INE657N14MT0 EDELWEISS COM 90D 28-Dec-17 98.9388 6.7499 1 5 98.9388 6.7499 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 98.9310 6.8000 1 5 98.9310 6.8000 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.9267 6.6001 1 100 98.9267 6.6001 INE774D14NE4 MAH AND MAH FIN 84D 29-Dec-17 98.9267 6.6001 1 100 98.9267 6.6001 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 98.9998 6.2502 1 5 98.9998 6.2502 INE069I14609 INDIABULLS REAL 91D 22-Jan-18 97.7416 10.0400 1 400 97.7416 10.0400 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.9479 6.3199 4 350 97.9479 6.3199 INE704I14940 BARCLAYS INVEST 335D 28-Mar-18 97.1351 7.2250 1 50 97.1351 7.2250 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 96.6671 7.1099 1 25 96.6671 7.1099 INE597H14HE2 TGS INVESTMENT 321D 12-Jun-18 95.5332 7.5849 2 50 95.5332 7.5849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 