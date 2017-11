TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 31

Oct 31 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE202B14KH9 DEWAN HOUSING 91D 1-Nov-17 99.9826 6.3521 4 265 99.9826 6.3521 INE582L14BW1 TATA HOUSING DEV 90D 1-Nov-17 99.9827 6.3156 1 100 99.9827 6.3156 INE824H14369 JULIUS BAER CAP 85D 1-Nov-17 99.9820 6.5712 1 100 99.9820 6.5712 INE245A14651 THE TATA POWER 90D 2-Nov-17 99.9649 6.4080 2 350 99.9649 6.4080 INE548C14522 EMAMI 91D 2-Nov-17 99.9660 6.2071 1 150 99.9660 6.2071 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.9645 6.4811 1 130 99.9645 6.4811 INE978J14FP0 TURQUOISE INVEST 91D 2-Nov-17 99.9641 6.5541 1 100 99.9641 6.5541 INE179J14FS9 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 2-Nov-17 99.9641 6.5541 1 100 99.9641 6.5541 INE233A14JQ9 GODREJ INDUSTRIES 91D 2-Nov-17 99.9660 6.2071 1 100 99.9660 6.2071 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.9645 6.4811 1 100 99.9645 6.4811 INE484J14CK7 GODREJ PROPERTIES 91D 2-Nov-17 99.9656 6.2802 1 75 99.9656 6.2802 INE486A14BH9 CESC 90D 2-Nov-17 99.9647 6.4445 1 50 99.9647 6.4445 INE735N14209 BMW INDIA FIN SERV 100D 2-Nov-17 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE977J14FR8 TRAPTI TRADING 91D 2-Nov-17 99.9641 6.5541 1 5 99.9641 6.5541 INE742O14476 RELIANCE RETAIL 58D 3-Nov-17 99.9491 6.1960 1 200 99.9491 6.1960 INE860H14A31 ADITYA BIRLA FIN 7D 3-Nov-17 99.9425 6.9999 2 125 99.9425 6.9999 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE871D14IS8 INFRAST LEASING 91D 3-Nov-17 99.9425 6.9999 1 75 99.9425 6.9999 INE002A14623 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Nov-17 99.9002 6.0772 3 765 99.9002 6.0772 INE191S14220 KHYATI REALTORS 90D 6-Nov-17 99.9021 7.1537 1 200 99.9021 7.1537 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.8987 6.1687 3 200 99.8987 6.1687 INE657N14NG5 EDELWEISS COMMOD 7D 6-Nov-17 99.8646 8.2480 1 150 99.8646 8.2480 INE657N14NG5 EDELWEISS COMMOD 7D 6-Nov-17 99.8871 8.2510 1 100 99.8871 8.2510 INE484J14CL5 GODREJ PROPERTIES 91D 6-Nov-17 99.8972 6.2601 1 30 99.8972 6.2601 INE691I14GJ2 L AND T INFRAST FIN 7D 6-Nov-17 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 99.8803 6.2490 2 200 99.8803 6.2490 INE657N14NI1 EDELWEISS COMMOD 7D 7-Nov-17 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE085A14CS4 CHAMBAL FERTILISERS 90D 7-Nov-17 99.8982 6.1991 1 25 99.8982 6.1991 INE085A14CS4 CHAMBAL FERTILISERS 90D 7-Nov-17 99.8812 6.2019 1 25 99.8812 6.2019 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.8478 6.1819 4 635 99.8461 6.2511 INE371K14548 TATA REALTY 178D 9-Nov-17 99.8424 6.4016 1 110 99.8424 6.4016 INE705L14685 VODAFONE INDIA 90D 9-Nov-17 99.8498 6.1006 1 100 99.8498 6.1006 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.8343 6.7294 2 85 99.8277 6.9998 INE110L14EI4 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Nov-17 99.8486 6.1494 1 5 99.8486 6.1494 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.7839 6.0806 1 150 99.7839 6.0806 INE763G14EW1 ICICI SECURITIES 61D 14-Nov-17 99.7451 6.6626 1 8 99.7451 6.6626 INE140A14QS7 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 17-Nov-17 99.7188 6.0546 1 25 99.7188 6.0546 INE896L14AY3 INDOSTAR CAP FIN 60D 17-Nov-17 99.7246 6.2999 1 5 99.7246 6.2999 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.6587 6.2501 2 125 99.6587 6.2501 INE036A14GK5 RELIANCE INFRAST 35D 20-Nov-17 99.4157 11.2907 1 100 99.4157 11.2907 INE514E14LZ1 EXIM 182D 20-Nov-17 99.6669 6.0994 1 75 99.6669 6.0994 INE556F14FJ5 SIDBI 37D 23-Nov-17 99.6171 6.0998 2 250 99.6171 6.0998 INE477A14577 CANFIN HOMES 364D 24-Nov-17 99.5907 6.2504 1 70 99.5907 6.2504 INE881J14MK3 SREI EQUIPMENT FIN 59D 24-Nov-17 99.5127 7.4473 1 0.2 99.5127 7.4473 INE036A14GG3 RELIANCE INFRAST 55D 27-Nov-17 99.2366 10.7994 1 100 99.2366 10.7994 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 99.3759 8.4899 1 99 99.3759 8.4899 INE121H14HN2 IL AND FS FIN SERV 90D 29-Nov-17 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE721A14AL3 SHRIRAM TRANS 90D 30-Nov-17 99.4686 6.4999 1 5 99.4686 6.4999 INE641O14900 PIRAMAL FIN 181D 4-Dec-17 99.3736 6.7670 2 25 99.3736 6.7670 INE423A14FD2 ADANI ENTERPRISES 63D 5-Dec-17 99.1091 9.6500 1 50 99.1091 9.6500 INE694L14ET4 TALWANDI SABO 91D 6-Dec-17 99.3957 6.3403 1 5 99.3957 6.3403 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE722A14BF1 SHRIRAM CITY UNION 88D 8-Dec-17 99.3075 6.6980 1 100 99.3075 6.6980 INE110L14ES3 RELIANCE JIO INFO 88D 8-Dec-17 99.3774 6.1803 1 25 99.3774 6.1803 INE657N14MX2 EDELWEISS COM 73D 11-Dec-17 99.2350 6.8629 1 250 99.2350 6.8629 INE248U14BD0 IIFL WEALTH FIN 91D 12-Dec-17 99.2807 6.4499 1 5 99.2807 6.4499 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.2749 6.1999 1 5 99.2749 6.1999 INE244L14966 INDIABULLS COM 80D 15-Dec-17 99.2047 6.6503 1 5 99.2047 6.6503 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 98.6923 9.8701 1 50 98.6923 9.8701 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.1659 6.1401 1 25 99.1659 6.1401 INE870H14DZ7 NETWORK18 MEDIA 87D 22-Dec-17 99.1306 6.1560 1 55 99.1306 6.1560 INE110L14FA8 RELIANCE JIO INFO 90D 27-Dec-17 99.0461 6.1671 1 200 99.0461 6.1671 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 98.4864 9.8413 1 25 98.4864 9.8413 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 98.9676 6.6799 4 100 98.9676 6.6799 INE085A14CV8 CHAMBAL FERTILISERS 90D 28-Dec-17 99.0286 6.1731 1 100 99.0286 6.1731 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.0197 6.2302 2 200 99.0197 6.2302 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 99.0046 6.2199 1 175 99.0046 6.2199 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 98.9497 6.6798 5 150 98.9497 6.6798 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 98.9464 6.5874 1 100 98.9464 6.5874 INE774D14NE4 MAH AND MAH FIN 84D 29-Dec-17 98.9464 6.5874 1 100 98.9464 6.5874 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 98.4536 6.3000 3 300 98.4536 6.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com