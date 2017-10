TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 4

Oct 4 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14557 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Oct-17 99.9671 6.0062 1 200 99.9671 6.0062 INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 99.9657 6.2619 1 85 99.9657 6.2619 INE572E14CA1 PNB HOUSING FIN 91D 9-Oct-17 99.9158 6.1518 1 175 99.9158 6.1518 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 99.8498 6.1006 1 30 99.8498 6.1006 INE871D14IP4 INFRAST LEASING 91D 16-Oct-17 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE121H14HD3 IL AND FS FIN SERV 90D 23-Oct-17 99.6628 6.4997 1 10 99.6628 6.4997 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.5871 6.5797 1 100 99.5871 6.5797 INE389H14CG0 KEC INTERNATIONAL 62D 30-Oct-17 99.5462 6.3997 1 50 99.5462 6.3997 INE148I14SV3 INDIABULLS HOUSING 82D 31-Oct-17 99.5361 6.3005 2 50 99.5361 6.3005 INE274G14AX5 INDIABULLS VENTURES 61D 31-Oct-17 99.4358 7.6704 1 45 99.4358 7.6704 INE860H14ZJ5 ADITYA BIRLA FIN 91D 31-Oct-17 99.5288 6.4001 1 25 99.5288 6.4001 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.3971 6.1498 1 5 99.3971 6.1498 INE261F14BS2 NABARD 76D 14-Nov-17 99.3197 6.2503 1 5 99.3197 6.2503 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 99.2865 6.1000 1 200 99.2865 6.1000 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.2036 6.3700 1 25 99.2036 6.3700 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.1776 6.5797 1 5 99.1776 6.5797 INE248U14AY8 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Nov-17 98.9938 6.9999 1 5 98.9938 6.9999 INE756I14AH0 HDB FIN SERV 364D 28-Nov-17 99.0227 6.5497 1 50 99.0227 6.5497 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 98.3987 10.9997 1 5 98.3987 10.9997 INE580B14GS3 GRUH FIN 92D 29-Nov-17 99.0300 6.5003 1 5 99.0300 6.5003 INE261F14BT0 NABARD 56D 30-Nov-17 99.0352 6.3497 1 25 99.0352 6.3497 INE205A14KE1 VEDANTA 91D 30-Nov-17 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 98.9930 6.6302 1 5 98.9930 6.6302 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 98.9530 6.1301 1 200 98.9530 6.1301 INE148I14RZ6 INDIABULLS HOUS 179D 8-Dec-17 98.8975 6.2600 1 5 98.8975 6.2600 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 98.7158 6.5949 1 100 98.7158 6.5949 INE668F14125 JYOTHY LAB 156D 15-Dec-17 98.7821 6.2502 1 75 98.7821 6.2502 INE735N14191 BMW INDIA FIN 157D 15-Dec-17 98.7167 6.5902 1 50 98.7167 6.5902 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.7357 6.0699 4 800 98.7357 6.0699 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANS 176D 20-Dec-17 98.6343 6.6498 3 250 98.6343 6.6498 INE891K14DZ7 AXIS FIN 183D 21-Dec-17 98.6217 6.5399 2 100 98.6217 6.5399 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.7033 6.0698 3 300 98.7033 6.0698 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 98.7195 6.0698 1 200 98.7195 6.0698 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 98.6938 6.1148 1 100 98.6938 6.1148 INE501A14CZ5 DEEPAK FERTILIZERS 91D 27-Dec-17 98.5262 6.4998 1 100 98.5262 6.4998 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.4998 6.5402 1 100 98.4998 6.5402 INE916D14E68 KOTAK MAH PRIME 197D 25-Jan-18 97.9530 6.7502 1 50 97.9530 6.7502 INE038A14205 HINDALCO IND 180D 20-Mar-18 97.2146 6.3000 2 100 97.2146 6.3000 INE523H14B39 JM FIN PRODUCTS 363D 7-Jun-18 95.3138 7.2950 1 10 95.3138 7.2950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com