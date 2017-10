TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 5

Oct 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 99.9832 6.1330 1 200 99.9832 6.1330 INE774D14MU2 MAH AND MAH FIN 60D 6-Oct-17 99.9832 6.1330 1 200 99.9832 6.1330 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 99.9821 6.5438 2 100 99.9817 6.6807 INE886I14762 MOTILAL OSWAL 60D 10-Oct-17 99.9035 7.0513 1 10 99.9035 7.0513 INE539K14631 HDFC CREDILA FIN 88D 13-Oct-17 99.8545 6.6481 1 100 99.8545 6.6481 INE331A14FB1 THE RAMCO CEMENTS 60D 13-Oct-17 99.8654 6.1494 1 50 99.8654 6.1494 INE916D14C94 KOTAK MAH PRIME 179D 16-Oct-17 99.8045 6.4998 1 100 99.8045 6.4998 INE331A14FC9 THE RAMCO CEMENTS 56D 16-Oct-17 99.8150 6.1500 1 50 99.8150 6.1500 INE148I14SP5 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Oct-17 99.8310 6.1789 1 5 99.8310 6.1789 INE916D14D02 KOTAK MAH PRIME 180D 17-Oct-17 99.7868 6.4987 2 190 99.7868 6.4987 INE114A14ET6 SAIL 89D 17-Oct-17 99.7999 6.0986 1 55 99.7999 6.0986 INE916D14C86 KOTAK MAH PRIME 181D 18-Oct-17 99.7605 6.7406 1 100 99.7605 6.7406 INE205A14JO2 VEDANTA 91D 23-Oct-17 99.7167 6.0999 1 5 99.7167 6.0999 INE860H14ZH9 ADITYA BIRLA FIN 91D 24-Oct-17 99.6576 6.6003 4 400 99.6576 6.6003 INE522D14GR3 MANAPPURAM FIN 59D 27-Oct-17 99.6217 6.6002 1 25 99.6217 6.6002 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.6068 6.5493 1 15 99.6068 6.5493 INE763G14ET7 ICICI SECURITIES 88D 31-Oct-17 99.5215 6.7497 1 90 99.5215 6.7497 INE641O14AJ8 PIRAMAL FIN 66D 2-Nov-17 99.5215 6.4997 1 5 99.5215 6.4997 INE522D14GL6 MANAPPURAM FIN 90D 2-Nov-17 99.5142 6.5994 1 5 99.5142 6.5994 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.5342 6.1005 1 5 99.5342 6.1005 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.4909 6.0249 2 10 99.4930 5.9999 INE002A14623 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Nov-17 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.3664 6.6497 2 75 99.3664 6.6497 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.4304 6.1499 1 5 99.4304 6.1499 INE306N14LS8 TATA CAP FIN SERV 91D 10-Nov-17 99.3484 6.6498 1 25 99.3484 6.6498 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.2945 6.6497 1 35 99.2945 6.6497 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.3122 6.3196 1 5 99.3122 6.3196 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.2752 6.4996 1 5 99.2752 6.4996 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 99.2877 6.0896 1 200 99.2877 6.0896 INE134E14881 POWER FIN CORP 90D 22-Nov-17 99.2270 6.0499 1 5 99.2270 6.0499 INE975F14KF5 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Nov-17 99.0905 6.7003 1 75 99.0905 6.7003 INE657N14MN3 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Nov-17 99.0475 6.7501 1 5 99.0475 6.7501 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 99.1314 6.1503 1 5 99.1314 6.1503 INE657N14MS2 EDELWEISS COM 60D 28-Nov-17 99.0294 6.7498 1 5 99.0294 6.7498 INE036A14GH1 RELIANCE INFRAST 56D 28-Nov-17 98.4703 10.5003 1 5 98.4703 10.5003 INE580B14GS3 GRUH FIN 92D 29-Nov-17 99.0911 6.1998 1 5 99.0911 6.1998 INE414G14GD6 MUTHOOT FIN 91D 29-Nov-17 99.0330 6.6000 1 5 99.0330 6.6000 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 99.1201 6.0003 1 5 99.1201 6.0003 INE205A14KE1 VEDANTA 91D 30-Nov-17 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.0552 6.3298 1 5 99.0552 6.3298 INE261F14BT0 NABARD 55D 30-Nov-17 99.0922 6.0797 1 5 99.0922 6.0797 INE572E14BW7 PNB HOUSING FIN 180D 4-Dec-17 99.0125 6.1700 1 5 99.0125 6.1700 INE522D14GU7 MANAPPURAM FIN 91D 4-Dec-17 98.9365 6.6500 1 5 98.9365 6.6500 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 99.0040 6.1200 1 25 99.0040 6.1200 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 98.8563 6.2100 2 525 98.8563 6.2100 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 98.8545 6.2199 1 100 98.8545 6.2199 INE601U14190 TATA MOTORS FIN 78D 15-Dec-17 98.7324 6.6002 1 65 98.7324 6.6002 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 98.7547 6.2198 1 100 98.7547 6.2198 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANS 176D 20-Dec-17 98.6343 6.6498 2 150 98.6343 6.6498 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.7195 6.0698 2 200 98.7195 6.0698 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 98.5324 6.6299 1 50 98.5324 6.6299 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 98.5888 6.4501 1 25 98.5888 6.4501 INE121A14OK9 CHOLAMANDALAM 90D 27-Dec-17 98.5225 6.5949 1 100 98.5225 6.5949 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 98.6186 6.1599 1 75 98.6186 6.1599 INE514E14MG9 EXIM 181D 3-Jan-18 98.4823 6.2500 2 750 98.4823 6.2500 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 98.4657 6.2500 2 400 98.4657 6.2500 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 98.1562 6.2902 2 140 98.1562 6.2902 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.5248 6.3451 1 100 97.5248 6.3451 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 