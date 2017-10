TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 6

Oct 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14565 RELIANCE IND 61D 11-Oct-17 99.9183 5.9690 1 23.4 99.9183 5.9690 INE523H14E28 JM FIN PRODUCTS 7D 12-Oct-17 99.8810 7.2478 1 55 99.8810 7.2478 INE871D14IP4 INFRAST LEASING 91D 16-Oct-17 99.8736 6.5992 1 5 99.8736 6.5992 INE721A14AH1 SHRIRAM TRANS 111D 18-Oct-17 99.7868 6.4987 3 195 99.7868 6.4987 INE055A14FH3 CENTURY TEXTILES 68D 18-Oct-17 99.8512 6.0437 1 5 99.8512 6.0437 INE036A14FW2 RELIANCE INFRAST 84D 27-Oct-17 99.6047 6.8980 1 65 99.6047 6.8980 INE962S14448 TATA POWER SOLAR 87D 27-Oct-17 99.6888 6.3301 1 50 99.6888 6.3301 INE148I14SY7 INDIABULLS HOUSING 60D 27-Oct-17 99.6903 6.2995 1 5 99.6903 6.2995 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.6217 6.6002 3 250 99.6217 6.6002 INE149A14AI3 TI FIN HOLDINGS 60D 30-Oct-17 99.5897 6.2657 1 2.6 99.5897 6.2657 INE860H14ZJ5 ADITYA BIRLA FIN 91D 31-Oct-17 99.5568 6.4995 1 75 99.5568 6.4995 INE274G14AX5 INDIABULLS VENT 61D 31-Oct-17 99.4776 7.6671 1 2.6 99.4776 7.6671 INE404K14CD8 SHAPOORJI PALLONJI 335D 31-Oct-17 99.5360 6.8060 1 2.6 99.5360 6.8060 INE660A14RG7 SUNDARAM FIN 74D 31-Oct-17 99.5608 6.4406 1 2.6 99.5608 6.4406 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.5215 6.4997 1 295 99.5215 6.4997 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.5744 6.5003 1 100 99.5744 6.5003 INE110L14EI4 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Nov-17 99.4930 5.9999 1 5 99.4930 5.9999 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.4232 6.0501 1 5 99.4232 6.0501 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.3381 6.0801 1 500 99.3381 6.0801 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.3955 5.9996 1 5 99.3955 5.9996 INE036A14EP9 RELIANCE INFRAST 273D 16-Nov-17 99.2050 7.1342 1 30 99.2050 7.1342 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.3381 6.4001 1 5 99.3381 6.4001 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 98.9540 9.1863 1 12 98.9540 9.1863 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 99.2787 6.7997 1 5 99.2787 6.7997 INE140A14QS7 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 17-Nov-17 99.3577 6.0501 1 5 99.3577 6.0501 INE091A14AI7 NIRMA 61D 20-Nov-17 99.2414 6.2001 2 75 99.2414 6.2001 INE572E14CD5 PNB HOUSING FIN 90D 22-Nov-17 99.2570 6.2097 2 100 99.2570 6.2097 INE134E14881 POWER FIN CORP 90D 22-Nov-17 99.2819 6.0001 1 5 99.2819 6.0001 INE641O14AI0 PIRAMAL FIN 91D 23-Nov-17 99.2171 6.4003 1 5 99.2171 6.4003 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.1441 6.8500 1 5 99.1441 6.8500 INE248U14AY8 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Nov-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE036A14FX0 RELIANCE INFRAST 118D 30-Nov-17 98.9643 6.9452 1 35 98.9643 6.9452 INE091A14AK3 NIRMA 58D 30-Nov-17 99.1454 6.0503 1 5 99.1454 6.0503 INE572E14BW7 PNB HOUSING FIN 180D 4-Dec-17 99.0698 6.1198 1 5 99.0698 6.1198 INE891D14PU7 REDINGTON INDIA 90D 5-Dec-17 98.9919 6.1951 1 75 98.9919 6.1951 INE397D14043 BHARTI AIRTEL 88D 5-Dec-17 99.0595 6.0797 1 5 99.0595 6.0797 INE404K14CO5 SHAPOORJI PAL 224D 7-Dec-17 98.9079 6.5003 2 60 98.9079 6.5003 INE891D14PW3 REDINGTON INDIA 90D 7-Dec-17 98.9587 6.1947 1 25 98.9587 6.1947 INE931S14658 ADANI TRANS 310D 15-Dec-17 98.8128 6.2648 1 25 98.8128 6.2648 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 98.8006 6.0698 1 100 98.8006 6.0698 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.7843 6.0702 2 325 98.7843 6.0702 INE601U14208 TATA MOTORS FIN 88D 22-Dec-17 98.6058 6.7023 1 100 98.6058 6.7023 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 98.7347 6.0747 1 50 98.7347 6.0747 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 98.6547 6.0699 1 225 98.6547 6.0699 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 98.4949 6.6400 1 100 98.4949 6.6400 INE514E14MG9 EXIM 181D 3-Jan-18 98.5739 6.1402 1 750 98.5739 6.1402 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 98.5576 6.1400 1 400 98.5576 6.1400 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.4451 6.5999 2 100 97.4451 6.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com