TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Oct 9

Oct 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14565 RELIANCE INDUSTRIES 61D 11-Oct-17 99.9665 6.1158 1 4 99.9665 6.1158 INE657N14LY2 EDELWEISS COMMOD 88D 13-Oct-17 99.9270 6.6661 1 200 99.9270 6.6661 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 99.9318 6.2275 1 110 99.9318 6.2275 INE572E14CB9 PNB HOUSING FIN 88D 17-Oct-17 99.8602 6.3873 1 5 99.8602 6.3873 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.6274 6.5004 1 50 99.6274 6.5004 INE601U14117 TATA MOTORS FIN 90D 2-Nov-17 99.5744 6.5003 1 100 99.5744 6.5003 INE289B14CD2 GIC HOUSING FIN 66D 3-Nov-17 99.5940 6.1998 1 5 99.5940 6.1998 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.4434 6.5902 1 100 99.4434 6.5902 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.4256 6.5896 2 50 99.4256 6.5896 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.4762 6.1998 1 5 99.4762 6.1998 INE824H14328 JULIUS BAER CAP 180D 14-Nov-17 99.3406 6.7300 1 75 99.3406 6.7300 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 99.2808 6.7797 4 200 99.2808 6.7797 INE087P14192 AVANSE FIN SERV 91D 17-Nov-17 99.2637 6.9421 1 50 99.2637 6.9421 INE248U14BF5 IIFL WEALTH FIN 60D 17-Nov-17 99.3176 6.5997 1 5 99.3176 6.5997 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.3161 6.1303 1 25 99.3161 6.1303 INE522D14GQ5 MANAPPURAM FIN 91D 20-Nov-17 99.2586 6.6496 1 5 99.2586 6.6496 INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 99.2900 6.0698 1 10 99.2900 6.0698 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 99.1807 6.7003 1 5 99.1807 6.7003 INE355A14120 SOMANY CERAMICS 62D 27-Nov-17 99.1718 6.3504 1 20 99.1718 6.3504 INE036A14GG3 RELIANCE INFRAST 55D 27-Nov-17 98.4847 11.6999 1 5 98.4847 11.6999 INE008I14JG9 COX AND KINGS 91D 27-Nov-17 99.0683 7.0055 1 0.4 99.0683 7.0055 INE027E14CH1 L AND T FIN 364D 28-Nov-17 99.1056 6.5880 1 30 99.1056 6.5880 INE657N14MS2 EDELWEISS COMMOD 60D 28-Nov-17 99.1059 6.7202 1 10 99.1059 6.7202 INE205A14KG6 VEDANTA 91D 28-Nov-17 99.1877 6.1004 1 5 99.1877 6.1004 INE044A14237 SUN PHARMACEUTICAL 91D 28-Nov-17 99.1904 6.0799 1 5 99.1904 6.0799 INE306N14LD0 TATA CAP FIN SERV 184D 29-Nov-17 99.0794 6.6498 1 100 99.0794 6.6498 INE121A14OH5 CHOLAMANDALAM 132D 30-Nov-17 99.0552 6.6950 3 200 99.0559 6.6900 INE002A14649 RELIANCE INDUSTRIES 58D 30-Nov-17 99.1508 6.1297 1 25 99.1508 6.1297 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.1042 6.3447 1 25 99.1042 6.3447 INE987B14094 NATCO PHARMA 87D 30-Nov-17 99.1160 6.2603 1 20 99.1160 6.2603 INE205A14KE1 VEDANTA 91D 30-Nov-17 99.1549 6.0998 1 5 99.1549 6.0998 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 99.1686 6.0001 1 5 99.1686 6.0001 INE854D14134 UNITED SPIRITS 77D 4-Dec-17 99.0892 6.1000 1 5 99.0892 6.1000 INE331A14FE5 THE RAMCO CEMENTS 60D 5-Dec-17 99.0334 6.2500 1 130 99.0334 6.2500 INE694L14ET4 TALWANDI SABO 91D 6-Dec-17 99.0487 6.1502 1 5 99.0487 6.1502 INE248U14BE8 IIFL WEALTH FIN 87D 8-Dec-17 98.9602 6.5003 1 5 98.9602 6.5003 INE641O14AN0 PIRAMAL FIN 84D 8-Dec-17 98.9365 6.6500 1 5 98.9365 6.6500 INE477S14298 TATA MOTORS FIN 71D 8-Dec-17 98.9602 6.5003 1 5 98.9602 6.5003 INE987B14102 NATCO PHARMA 89D 12-Dec-17 98.9143 6.2598 1 20 98.9143 6.2598 INE039C14126 JAMNA AUTO INDUS 77D 15-Dec-17 98.7940 6.6502 1 10 98.7940 6.6502 INE355A14112 SOMANY CERAMICS 83D 18-Dec-17 98.8138 6.3502 1 50 98.8138 6.3502 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.8273 6.1002 3 400 98.8273 6.1002 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.8168 6.0700 1 300 98.8168 6.0700 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 98.5437 6.2001 2 100 98.5437 6.2001 INE871D14IA6 IL & FS 365D 9-Feb-18 97.6280 7.2099 1 100 97.6280 7.2099 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI 260D 27-Feb-18 97.3460 7.0576 1 5 97.3460 7.0576 INE514E14MO3 EXIM 209D 26-Mar-18 97.2199 6.2500 2 200 97.2199 6.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com