TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 13

Sep 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE477L14AV8 INDIA INFOLINE HOU 90D 14-Sep-17 99.9827 6.3156 2 125 99.9827 6.3156 INE110L14EC7 RELIANCE JIO INFO 72D 14-Sep-17 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.9667 6.0793 4 275 99.9667 6.0793 INE523H14B62 JM FIN PRODUCTS 91D 15-Sep-17 99.9633 6.7002 1 100 99.9633 6.7002 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.9660 6.2071 1 5 99.9660 6.2071 INE641O14975 PIRAMAL FIN 83D 18-Sep-17 99.9294 6.4468 2 200 99.9294 6.4468 INE121H14FK2 IL AND FS FIN SERV 348D 18-Sep-17 99.9087 6.6710 1 190 99.9087 6.6710 INE657N14LQ8 EDELWEISS COMMOD 91D 18-Sep-17 99.9150 6.2103 1 25 99.9150 6.2103 INE523H14B70 JM FIN PRODUCTS 91D 19-Sep-17 99.8900 6.6990 1 25 99.8900 6.6990 INE722A14BA2 SHRIRAM CITY UNI 83D 20-Sep-17 99.8751 6.5208 2 155 99.8751 6.5208 INE891K14EB6 AXIS FIN 90D 20-Sep-17 99.8793 6.3012 1 6 99.8793 6.3012 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 99.8667 6.0899 2 175 99.8667 6.0899 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 99.8665 6.0991 3 155 99.8665 6.0991 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.8498 6.1006 2 125 99.8498 6.1006 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.8405 6.4789 1 20 99.8405 6.4789 INE008I14IQ0 COX AND KINGS 90D 25-Sep-17 99.8015 6.5997 1 5 99.8015 6.5997 INE110L14DZ0 RELIANCE JIO INFO 90D 25-Sep-17 99.8165 6.1001 1 5 99.8165 6.1001 INE849D14FE0 ICICI SECURITIES PRI 90D26-Sep-17 99.7690 6.5008 2 100 99.7690 6.5008 INE597H14HD4 TGS INVESTMENT 91D 26-Sep-17 99.7743 6.3513 1 5 99.7743 6.3513 INE410J14AB5 KOTAK COMMODITY 62D 27-Sep-17 99.7337 6.9614 1 20 99.7337 6.9614 INE495A14652 DALMIA BHARAT 91D 27-Sep-17 99.7357 6.9089 1 20 99.7357 6.9089 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 99.7523 6.4739 1 5 99.7523 6.4739 INE027E14EA2 L AND T FIN 43D 28-Sep-17 99.7344 6.4801 1 240 99.7344 6.4801 INE027E14EA2 L AND T FIN 43D 28-Sep-17 99.7379 6.8513 1 150 99.7379 6.8513 INE178A14BX9 CHENNAI PETROL 41D 28-Sep-17 99.7479 6.1499 1 50 99.7479 6.1499 INE110L14EH6 RELIANCE JIO INFO 52D 28-Sep-17 99.7479 6.1499 1 50 99.7479 6.1499 INE148I14SL4 INDIABULLS HOUSING 91D 28-Sep-17 99.7654 6.1307 1 5 99.7654 6.1307 INE289B14CA8 GIC HOUSING FIN 73D 6-Oct-17 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE572E14CA1 PNB HOUSING FIN 91D 9-Oct-17 99.5500 6.5997 1 25 99.5500 6.5997 INE033L14GQ6 TATA CAP HOUSING 82D 10-Oct-17 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 99.4875 6.2675 1 120 99.4875 6.2675 INE752E14047 POWER GRID CORP 82D 17-Oct-17 99.4258 6.1998 1 50 99.4258 6.1998 INE205A14JO2 VEDANTA 91D 23-Oct-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.3524 6.1004 1 5 99.3524 6.1004 INE657N14MB8 EDELWEISS COM 91D 27-Oct-17 99.2356 6.3899 1 20 99.2356 6.3899 INE081A14676 TATA STEEL 60D 30-Oct-17 99.2309 6.1499 1 5 99.2309 6.1499 INE871D14IQ2 INFRAST LEASING 91D 31-Oct-17 99.1105 6.9698 1 25 99.1105 6.9698 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.1659 6.0197 1 250 99.1659 6.0197 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 99.0842 6.2473 1 200 99.0842 6.2473 INE001A14RE9 HDFC 90D 9-Nov-17 99.0592 6.1902 1 5 99.0592 6.1902 INE641O14AD1 PIRAMAL FIN 91D 10-Nov-17 98.9187 6.9998 1 5 98.9187 6.9998 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.8662 6.2475 1 100 98.8662 6.2475 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 98.6325 6.2476 1 275 98.6325 6.2476 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 98.5786 6.1197 1 63 98.5786 6.1197 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 98.3926 6.6998 1 200 98.3926 6.6998 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 98.4103 6.7002 1 100 98.4103 6.7002 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.4829 6.2475 1 25 98.4829 6.2475 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 97.0820 6.8999 1 25 97.0820 6.8999 INE140A14QK4 PIRAMAL ENT 170D 23-Feb-18 97.0528 6.8000 1 75 97.0528 6.8000 INE140A14QK4 PIRAMAL ENT 170D 23-Feb-18 97.0703 6.8001 1 50 97.0703 6.8001 INE404K14CT4 SHAPOORJI PAL 260D 27-Feb-18 96.7894 7.2499 1 5 96.7894 7.2499 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 96.7800 6.9000 1 25 96.7800 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com