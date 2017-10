TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 14

Sep 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14PB5 PIRAMAL ENTER 140D 15-Sep-17 99.9830 6.2240 5 480 99.9829 6.2426 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.9834 6.0523 4 475 99.9835 6.0235 INE110L14DY3 RELIANCE JIO INFO 88D 15-Sep-17 99.9834 6.0600 2 245 99.9834 6.0600 INE572E14BZ0 PNB HOUSING FIN 70D 15-Sep-17 99.9830 6.2061 2 75 99.9830 6.2061 INE704I14718 BARCLAYS INVEST 294D 15-Sep-17 99.9827 6.3156 1 15 99.9827 6.3156 INE641O14975 PIRAMAL FIN 83D 18-Sep-17 99.9294 6.4468 3 400 99.9294 6.4468 INE178A14BV3 CHENNAI PETROLEUM 62D 18-Sep-17 99.9337 6.0539 1 100 99.9337 6.0539 INE860H14ZR8 ADITYA BIRLA FIN 7D 18-Sep-17 99.9507 6.0011 1 30 99.9507 6.0011 INE657N14LQ8 EDELWEISS COMMOD 91D 18-Sep-17 99.9404 7.2557 1 5 99.9404 7.2557 INE804I14PP9 ECL FIN 87D 18-Sep-17 99.9404 7.2557 1 5 99.9404 7.2557 INE110L14DX5 RELIANCE JIO INFO 90D 18-Sep-17 99.9337 6.0539 1 5 99.9337 6.0539 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 99.8845 6.0295 2 425 99.8845 6.0295 INE169A14DP0 COROMANDEL INTER 90D 21-Sep-17 99.8832 6.0974 1 190 99.8832 6.0974 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D 21-Sep-17 99.8829 6.1131 1 100 99.8829 6.1131 INE018A14EZ6 LARSEN AND TOUBRO 49D 22-Sep-17 99.8665 6.0991 2 250 99.8665 6.0991 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.8501 6.8495 2 75 99.8501 6.8495 INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 99.8150 6.1500 1 150 99.8150 6.1500 INE357L14297 NOMURA CAP 63D 25-Sep-17 99.8091 6.3465 1 150 99.8091 6.3465 INE476M14954 L AND T HOUSING FIN 24D 25-Sep-17 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE523H14ZR2 JM FIN PRODUCTS 181D 26-Sep-17 99.7850 6.5537 1 100 99.7850 6.5537 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.7678 7.0792 1 20 99.7678 7.0792 INE602A14380 PHILLIPS CARBON 27D 26-Sep-17 99.7857 6.5323 1 1.9 99.7857 6.5323 INE860H14ZE6 ADITYA BIRLA FIN 78D 27-Sep-17 99.7768 6.2808 1 235 99.7768 6.2808 INE121H14HB7 IL AND FS FIN SERV 90D 27-Sep-17 99.7661 6.5826 1 100 99.7661 6.5826 INE091A14AG1 NIRMA 31D 28-Sep-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE018A14ES1 LARSEN AND TOU 114D 29-Sep-17 99.7508 6.0790 1 10 99.7508 6.0790 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.7647 6.1491 2 10 99.7647 6.1491 INE831R14652 ADITYA BIRLA HOUS 91D 29-Sep-17 99.7647 6.1491 1 5 99.7647 6.1491 INE572E14CA1 PNB HOUSING FIN 91D 9-Oct-17 99.5500 6.5997 2 50 99.5500 6.5997 INE148I14SP5 INDIABULLS HOUSING 90D 16-Oct-17 99.4384 6.6497 1 5 99.4384 6.6497 INE916D14D02 KOTAK MAH PRIME 180D 17-Oct-17 99.4186 6.6704 1 5 99.4186 6.6704 INE050M14437 VARDHMAN SPECIAL 68D 17-Oct-17 99.4097 6.5678 1 3.5 99.4097 6.5678 INE477A14783 CANFIN HOMES 91D 23-Oct-17 99.3515 6.2697 1 5 99.3515 6.2697 INE694L14EP2 TALWANDI SABO 91D 25-Oct-17 99.3143 6.3002 1 5 99.3143 6.3002 INE871D14IQ2 INFRAST LEASING 91D 31-Oct-17 99.1105 6.9698 2 50 99.1105 6.9698 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.0973 6.6497 3 250 99.0973 6.6497 INE085A14CS4 CHAMBAL FERT 90D 7-Nov-17 99.0906 6.2033 1 25 99.0906 6.2033 INE738C14DR4 BHARAT ALUMINIUM 90D 9-Nov-17 99.0640 6.2703 1 5 99.0640 6.2703 INE870D14BD7 NATIONAL FERTILIZERS 60D10-Nov-17 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 98.9810 6.1601 1 200 98.9810 6.1601 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.8658 6.2497 2 75 98.8658 6.2497 INE053T14956 ONGC MANGALORE 90D 21-Nov-17 98.8636 6.1699 1 100 98.8636 6.1699 INE134E14881 PFC 90D 22-Nov-17 98.8654 6.1600 1 200 98.8654 6.1600 INE556F14FF3 SIDBI 179D 24-Nov-17 98.8178 6.1502 1 250 98.8178 6.1502 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.6350 6.1600 1 50 98.6350 6.1600 INE148I14RZ6 INDIABULLS HOUS 179D 8-Dec-17 98.5541 6.3000 2 50 98.5541 6.3000 INE494B14174 TVS MOTOR COM 153D 12-Dec-17 98.4847 6.3100 1 100 98.4847 6.3100 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 98.4965 6.2602 1 50 98.4965 6.2602 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.4847 6.2399 1 100 98.4847 6.2399 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 98.2669 6.2499 4 300 98.2669 6.2499 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.1090 6.7000 1 10 98.1090 6.7000 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTER 170D 23-Feb-18 97.0703 6.8001 1 50 97.0703 6.8001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com