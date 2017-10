TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 15

Sep 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14SC3 INDIABULLS HOUS 91D 18-Sep-17 99.9479 6.3363 6 625 99.9491 6.1960 INE169A14DO3 COROMANDEL INTER 90D 18-Sep-17 99.9493 6.1717 3 200 99.9499 6.0986 INE110L14DX5 RELIANCE JIO INFO 90D 18-Sep-17 99.9487 6.2447 1 200 99.9487 6.2447 INE866I14UK9 INDIA INFOLINE FIN 89D 18-Sep-17 99.9459 6.5857 1 175 99.9459 6.5857 INE582L14BT7 TATA HOUSING DEV 90D 18-Sep-17 99.9482 6.3056 1 100 99.9482 6.3056 INE667F14CT6 SUNDARAM BNP PAR 158D 18-Sep-17 99.9492 6.1838 2 100 99.9492 6.1838 INE860H14ZR8 ADITYA BIRLA FIN 7D 18-Sep-17 99.9507 6.0011 1 30 99.9507 6.0011 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.9341 6.0138 2 260 99.9356 5.8803 INE641O14942 PIRAMAL FIN 91D 19-Sep-17 99.9827 6.3156 1 250 99.9827 6.3156 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.9103 6.5552 3 600 99.9097 6.5979 INE891K14EB6 AXIS FIN 90D 20-Sep-17 99.9138 6.2980 1 125 99.9138 6.2980 INE514E14MF1 EXPORT IMPORT BK 90D 21-Sep-17 99.8998 6.1016 3 270 99.8998 6.1016 INE018A14EZ6 LARSEN AND TOUBRO 49D 22-Sep-17 99.8824 6.1392 1 250 99.8824 6.1392 INE267A14275 HINDUSTAN ZINC 32D 22-Sep-17 99.8822 6.1497 4 250 99.8822 6.1497 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.8659 7.0017 2 205 99.8659 7.0017 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.8828 6.1183 1 200 99.8828 6.1183 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.9329 6.1270 2 200 99.9329 6.1270 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.8839 6.0608 1 25 99.8839 6.0608 INE866I14VF7 INDIA INFOLINE FIN 19D 26-Sep-17 99.8304 7.7511 1 5 99.8304 7.7511 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.7872 7.0761 1 3 99.7872 7.0761 INE691I14EQ2 L AND T INFRAST FIN 36527-Sep-17 99.8314 6.8492 1 200 99.8314 6.8492 INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 99.8314 6.8492 1 100 99.8314 6.8492 INE027E14EA2 L AND T FIN 43D 28-Sep-17 99.8127 6.8493 1 100 99.8127 6.8493 INE114A14ES8 SAIL 91D 18-Oct-17 99.4320 6.9501 1 5 99.4320 6.9501 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.2848 6.2602 1 5 99.2848 6.2602 INE522D14GL6 MANAPPURAM FIN 90D 2-Nov-17 99.2050 6.5000 1 5 99.2050 6.5000 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.1326 6.1418 1 50 99.1326 6.1418 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.1613 6.3003 1 5 99.1613 6.3003 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.0601 6.6600 1 5 99.0601 6.6600 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.0006 6.5797 1 50 99.0006 6.5797 INE205A14JV7 VEDANTA 91D 10-Nov-17 99.0792 6.4003 1 5 99.0792 6.4003 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 98.9675 6.7999 1 5 98.9675 6.7999 INE028E14CI7 KOTAK SECURITIES 90D 14-Nov-17 98.9219 6.6299 2 125 98.9219 6.6299 INE523H14YD5 JM FIN PRODUCTS 364D 17-Nov-17 98.8223 7.2497 1 15 98.8223 7.2497 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 98.7714 6.5800 3 125 98.7714 6.5800 INE018E14IO3 SBI CARDS AND PAY 365D 24-Nov-17 98.7276 6.7202 1 75 98.7276 6.7202 INE008I14JG9 COX AND KINGS 91D 27-Nov-17 98.6154 7.0202 1 0.1 98.6154 7.0202 INE306N14LD0 TATA CAP FIN SERV 184D 29-Nov-17 98.6463 6.6782 3 300 98.6460 6.6799 INE134E14865 POWER FIN COR 180D 5-Dec-17 98.6493 6.1698 6 600 98.6493 6.1698 INE039C14100 JAMNA AUTO IND 90D 13-Dec-17 98.4044 6.6499 1 10 98.4044 6.6499 INE742F14CZ4 ADANI PORTS 309D 15-Dec-17 98.4681 6.2400 1 125 98.4681 6.2400 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 98.3165 6.2500 1 25 98.3165 6.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com