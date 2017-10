TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 18

Sep 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.9830 6.2061 4 595 99.9830 6.2061 INE641O14942 PIRAMAL FIN 91D 19-Sep-17 99.9827 6.3156 3 500 99.9827 6.3156 INE532F14YZ3 EDELWEISS FIN SERV 7D 19-Sep-17 99.9825 6.3886 5 405 99.9825 6.3886 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.9638 6.6058 4 430 99.9638 6.6089 INE896L14AV9 INDOSTAR CAP FIN 16D 20-Sep-17 99.9649 6.4080 1 15 99.9649 6.4080 INE891K14DY0 AXIS FIN 90D 21-Sep-17 99.9466 6.5005 3 200 99.9466 6.5005 INE169A14DP0 COROMANDEL INTER 90D 21-Sep-17 99.9482 6.3056 1 100 99.9482 6.3056 INE523H14ZM3 JM FIN PRODUCTS 181D 21-Sep-17 99.9641 6.5541 2 15 99.9641 6.5541 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 99.9498 6.1107 1 5 99.9498 6.1107 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.9310 6.3006 5 1000 99.9310 6.3006 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.9322 6.1940 6 600 99.9321 6.2001 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.9288 6.5016 3 350 99.9288 6.5016 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE860H14YI0 ADITYA BIRLA FIN 154D 25-Sep-17 99.8867 6.9002 1 50 99.8867 6.9002 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 99.8974 6.2479 1 5 99.8974 6.2479 INE055A14FF7 CENTURY TEXTILES 60D 26-Sep-17 99.8599 6.4010 1 100 99.8599 6.4010 INE866I14VF7 INDIA INFOLINE FIN 19D 26-Sep-17 99.8551 7.5665 2 15 99.8583 7.3991 INE597H14HD4 TGS INVESTMENT 91D 26-Sep-17 99.8745 6.5522 1 5 99.8745 6.5522 INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 99.8501 6.8495 1 500 99.8501 6.8495 INE691I14EQ2 L AND T INFRAST FIN 365D27-Sep-17 99.8306 6.8817 2 150 99.8302 6.8980 INE085A14CQ8 CHAMBAL FERT 82D 27-Sep-17 99.8424 6.4016 1 100 99.8424 6.4016 INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 99.8302 6.8980 1 25 99.8302 6.8980 INE860H14ZE6 ADITYA BIRLA FIN 78D 27-Sep-17 99.8566 6.5520 1 5 99.8566 6.5520 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 99.8124 6.8586 2 220 99.8113 6.9006 INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.8309 6.1841 2 175 99.8318 6.1496 INE522D14GK8 MANAPPURAM FIN 72D 28-Sep-17 99.8127 6.8493 1 5 99.8127 6.8493 INE825A14742 VARDHMAN TEXTILES 50D 29-Sep-17 99.8075 6.3998 1 200 99.8075 6.3998 INE850D14GE6 GODREJ AGROVET 88D 29-Sep-17 99.8135 6.2000 1 50 99.8135 6.2000 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.7127 6.1863 1 140 99.7127 6.1863 INE331A14FD7 THE RAMCO CEMENTS 56D 17-Oct-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE148I14SZ4 INDIABULLS HOUS 61D 30-Oct-17 99.2829 6.4300 1 5 99.2829 6.4300 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.2171 6.4003 1 5 99.2171 6.4003 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 98.9106 6.7002 2 195 98.9106 6.7002 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 98.9286 6.6999 1 5 98.9286 6.6999 INE261F14BT0 NABARD 76D 30-Nov-17 98.7849 6.1502 1 25 98.7849 6.1502 INE134E14865 POWER FIN COR 180D 5-Dec-17 98.6987 6.1697 1 50 98.6987 6.1697 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 98.5631 6.2602 1 75 98.5631 6.2602 INE523H14A48 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-18 95.0664 7.7001 1 5 95.0664 7.7001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com