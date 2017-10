TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 19

Sep 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14474 REC 61D 20-Sep-17 99.9830 6.2061 4 365 99.9830 6.2061 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.9825 6.3886 3 250 99.9825 6.3886 INE722A14BA2 SHRIRAM CITY UNION 83D 20-Sep-17 99.9821 6.5347 2 185 99.9821 6.5347 INE660A14RC6 SUNDARAM FIN 76D 20-Sep-17 99.9828 6.2791 1 100 99.9828 6.2791 INE028E14CE6 KOTAK SECURITIES 90D 20-Sep-17 99.9824 6.4251 1 100 99.9824 6.4251 INE261F14BO1 NABARD 61D 20-Sep-17 99.9830 6.2061 1 75 99.9830 6.2061 INE523H14C04 JM FIN PRODUCTS 91D 20-Sep-17 99.9821 6.5347 1 25 99.9821 6.5347 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D 21-Sep-17 99.9660 6.2104 4 275 99.9663 6.1523 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 99.9655 6.2984 2 200 99.9655 6.2984 INE729N14AM7 TVS CREDIT SERV 90D 21-Sep-17 99.9812 6.8511 3 75 99.9795 7.4840 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.9478 6.3543 3 525 99.9478 6.3543 INE110L14EG8 RELIANCE JIO INFO 59D 22-Sep-17 99.9498 6.1107 1 275 99.9498 6.1107 INE267A14275 HINDUSTAN ZINC 32D 22-Sep-17 99.9473 6.4157 2 230 99.9474 6.4030 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.9482 6.3056 1 150 99.9482 6.3056 INE866I14VG5 INDIA INFOLINE FIN 11D 22-Sep-17 99.9487 6.2447 2 20 99.9487 6.2447 INE879F14AV7 INFINA FIN PRIVATE 25D 22-Sep-17 99.9303 8.4861 1 11 99.9303 8.4861 INE018A14EU7 LARSEN AND TOUBRO 103D 25-Sep-17 99.8965 6.3028 1 195 99.8965 6.3028 INE053F14062 INDIAN RAILWAY FIN 157D 25-Sep-17 99.8965 6.3028 1 25 99.8965 6.3028 INE092A14434 TATA CHEMICALS 67D 26-Sep-17 99.8819 6.1654 1 200 99.8819 6.1654 INE501G14415 HT MEDIA 90D 26-Sep-17 99.8784 6.3483 2 100 99.8784 6.3483 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.8644 7.0802 1 15 99.8644 7.0802 INE597H14HD4 TGS INVESTMENT 91D 26-Sep-17 99.8707 6.7508 1 5 99.8707 6.7508 INE691I14EQ2 L AND T INFRAST FIN 365D27-Sep-17 99.8501 6.8495 1 50 99.8501 6.8495 INE102D14278 GODREJ CONSUMER 55D 27-Sep-17 99.8610 6.3507 1 50 99.8610 6.3507 INE248U14AE0 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Sep-17 99.8577 6.5017 1 10 99.8577 6.5017 INE931S14666 ADANI TRANSM 211D 28-Sep-17 99.8354 6.6865 1 100 99.8354 6.6865 INE178A14BX9 CHENNAI PETROLEUM 41D 28-Sep-17 99.8437 6.3488 1 50 99.8437 6.3488 INE091A14AG1 NIRMA 31D 28-Sep-17 99.8437 6.3488 1 50 99.8437 6.3488 INE208A14AW8 ASHOK LEYLAND 79D 29-Sep-17 99.8250 6.3987 1 100 99.8250 6.3987 INE085A14CP0 CHAMBAL FERT 88D 29-Sep-17 99.8263 6.3511 1 50 99.8263 6.3511 INE248U14AM3 IIFL WEALTH FIN 65D 29-Sep-17 99.8222 6.5013 1 10 99.8222 6.5013 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 99.6090 6.2294 1 50 99.6090 6.2294 INE752E14047 POWER GRID CORP 82D 17-Oct-17 99.5266 6.2005 2 100 99.5266 6.2005 INE694L14EP2 TALWANDI SABO 91D 25-Oct-17 99.4090 6.1999 1 5 99.4090 6.1999 INE522D14GL6 MANAPPURAM FIN 90D 2-Nov-17 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE134E14899 POWER FIN CORP 62D 6-Nov-17 99.2105 6.1800 1 5 99.2105 6.1800 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.0905 6.7003 1 5 99.0905 6.7003 INE522D14GO0 MANAPPURAM FIN 90D 14-Nov-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 98.9875 6.5499 1 5 98.9875 6.5499 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 98.9318 6.6797 1 5 98.9318 6.6797 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 98.8296 6.6501 1 75 98.8296 6.6501 INE756I14AH0 HDB FIN SERV 364D 28-Nov-17 98.7351 6.6800 1 50 98.7351 6.6800 INE121A14OH5 CHOLAMANDALAM 132D 30-Nov-17 98.6898 6.7302 2 100 98.6898 6.7302 INE018E14JS2 SBI CARDS AND PAY 181D 30-Nov-17 98.7078 6.7300 2 75 98.7078 6.7300 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 98.7131 6.1798 2 225 98.7131 6.1798 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.1711 6.7998 2 50 98.1711 6.7998 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 96.9777 6.5001 1 50 96.9777 6.5001 INE957N14852 HERO FINCORP 364D 6-Apr-18 96.2913 7.1001 1 75 96.2913 7.1001 INE027E14DJ5 L AND T FIN 364D 13-Jun-18 95.0803 7.1000 1 50 95.0803 7.1000 INE975F14NG7 KOTAK MAH INVEST 310D 25-Jul-18 94.2699 7.1800 1 50 94.2699 7.1800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com