TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 20

Sep 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14BX5 PNB HOUSING FIN 90D 21-Sep-17 99.9829 6.2426 4 325 99.9829 6.2426 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D 21-Sep-17 99.9832 6.1178 4 300 99.9832 6.1330 INE169A14DP0 COROMANDEL INTER 90D 21-Sep-17 99.9832 6.1330 1 190 99.9832 6.1330 INE870H14DP8 NETWORK18 MEDIA 55D 21-Sep-17 99.9832 6.1330 1 175 99.9832 6.1330 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 99.9833 6.1087 2 150 99.9833 6.0965 INE950O14855 MAH RURAL HOUSING 90D 21-Sep-17 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE535H14FU2 FULLERTON INDIA CR 364D 21-Sep-17 99.9819 6.6077 2 80 99.9819 6.6077 INE729N14AM7 TVS CREDIT SERV 90D 21-Sep-17 99.9795 7.4840 1 15 99.9795 7.4840 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.9658 6.2404 4 280 99.9655 6.2984 INE018A14EZ6 LARSEN AND TOUBRO 49D 22-Sep-17 99.9658 6.2436 2 250 99.9658 6.2436 INE267A14275 HINDUSTAN ZINC 32D 22-Sep-17 99.9655 6.2984 1 100 99.9655 6.2984 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE110L14DZ0 RELIANCE JIO INFO 90D 25-Sep-17 99.9145 6.2468 5 480 99.9145 6.2468 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 99.9162 6.1225 1 35 99.9162 6.1225 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.8839 7.0710 1 25 99.8839 7.0710 INE688A14GJ5 TRANSPORT CORP 69D 27-Sep-17 99.8714 6.7142 1 5 99.8714 6.7142 INE540L14645 ALKEM LABORATORIES 56D 29-Sep-17 99.8473 6.2023 2 50 99.8473 6.2023 INE891K14DH5 AXIS FIN 180D 3-Oct-17 99.7769 6.8011 1 100 99.7769 6.8011 INE202B14KC0 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Oct-17 99.4412 6.4096 1 5 99.4412 6.4096 INE191H14231 PVR 90D 6-Nov-17 99.1875 6.4998 1 5 99.1875 6.4998 INE414G14FY4 MUTHOOT FIN 90D 14-Nov-17 99.0548 6.4498 1 5 99.0548 6.4498 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.0522 6.3501 1 5 99.0522 6.3501 INE477A14577 CANFIN HOMES 364D 24-Nov-17 98.8905 6.3002 1 70 98.8905 6.3002 INE756I14AH0 HDB FIN SERV 364D 28-Nov-17 98.7677 6.6000 1 25 98.7677 6.6000 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 98.8600 6.1000 1 25 98.8600 6.1000 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 98.8549 6.0400 1 20 98.8549 6.0400 INE261F14BT0 NABARD 71D 30-Nov-17 98.8178 6.1502 1 75 98.8178 6.1502 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 95.9225 7.1500 1 100 95.9225 7.1500 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 94.5799 6.7474 1 745 94.5799 6.7474 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com