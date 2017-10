TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 21

Sep 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE267A14275 HINDUSTAN ZINC 32D 22-Sep-17 99.9829 6.2327 3 825 99.9830 6.2061 INE879F14AV7 INFINA FIN PRIVATE 25D 22-Sep-17 99.9815 6.7683 4 500 99.9818 6.6442 INE018A14EZ6 LARSEN AND TOUBRO 49D 22-Sep-17 99.9825 6.3886 3 350 99.9825 6.3886 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.9829 6.2282 6 305 99.9828 6.2791 INE110L14EG8 RELIANCE JIO INFO 59D 22-Sep-17 99.9827 6.3156 1 200 99.9827 6.3156 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.9827 6.3183 3 108 99.9827 6.3156 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 99.9812 6.8633 1 100 99.9812 6.8633 INE438A14IO1 APOLLO TYRES 91D 22-Sep-17 99.9830 6.2061 1 25 99.9830 6.2061 INE008I14IP2 COX AND KINGS 91D 22-Sep-17 99.9831 6.1695 1 10 99.9831 6.1695 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 99.9316 6.2458 3 425 99.9316 6.2458 INE866I14UQ6 INDIA INFOLINE FIN 83D 25-Sep-17 99.9283 6.5473 1 15 99.9283 6.5473 INE027E14EF1 L AND T FIN 7D 25-Sep-17 99.9446 6.7441 1 5 99.9446 6.7441 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.9033 7.0659 1 34 99.9033 7.0659 INE866I14VF7 INDIA INFOLINE FIN 19D 26-Sep-17 99.9261 6.7484 2 10 99.9261 6.7484 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 99.8938 6.4674 1 10 99.8938 6.4674 INE008I14IT4 COX AND KINGS 86D 28-Sep-17 99.8677 6.9076 1 60 99.8677 6.9076 INE557F14DX9 NATIONAL HOUSING 21D 29-Sep-17 99.8640 6.2126 5 500 99.8621 6.3004 INE657N14KR8 EDELWEISS COMMOD 170D 29-Sep-17 99.8550 6.6252 1 200 99.8550 6.6252 INE140A14QV1 PIRAMAL ENTERPRISES 10D 29-Sep-17 99.8774 6.4006 2 75 99.8774 6.4006 INE140A14QV1 PIRAMAL ENTERPRISES 10D 29-Sep-17 99.8599 6.4010 1 25 99.8599 6.4010 INE891K14BZ1 AXIS FIN 358D 29-Sep-17 99.8740 6.5757 2 10 99.8774 6.4006 INE487L14573 IIFL FACILITIES SERV 21D29-Sep-17 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE532F14ZA3 EDELWEISS FIN SERV 11D 29-Sep-17 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE248U14AM3 IIFL WEALTH FIN 65D 29-Sep-17 99.8468 7.0005 1 5 99.8468 7.0005 INE036A14GB4 RELIANCE INFRAST 39D 10-Oct-17 99.4951 9.7486 1 2 99.4951 9.7486 INE002A14607 RELIANCE INDUSTRIES 66D 23-Oct-17 99.4762 6.1998 1 5 99.4762 6.1998 INE081A14676 TATA STEEL 60D 30-Oct-17 99.3689 6.1004 1 5 99.3689 6.1004 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.2894 6.2196 1 5 99.2894 6.2196 INE053T14907 ONGC MANGALORE 90D 8-Nov-17 99.1967 6.1579 1 34 99.1967 6.1579 INE641O14AC3 PIRAMAL FIN 91D 9-Nov-17 99.1486 6.5298 1 5 99.1486 6.5298 INE371K14548 TATA REALTY 178D 9-Nov-17 99.1589 6.4501 1 5 99.1589 6.4501 INE306N14LS8 TATA CAP FIN SERV 91D 10-Nov-17 99.1323 6.3897 1 75 99.1323 6.3897 INE477S14215 TATA MOTORS FIN 91D 10-Nov-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.0685 6.5999 1 195 99.0685 6.5999 INE028E14CI7 KOTAK SECURITIES 90D 14-Nov-17 99.0548 6.4498 1 75 99.0548 6.4498 INE202B14KJ5 DEWAN HOUSING 90D 14-Nov-17 99.1078 6.1997 1 5 99.1078 6.1997 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.0911 6.1998 1 5 99.0911 6.1998 INE774D14MX6 MAH AND MAH FIN 88D 17-Nov-17 99.0021 6.5697 1 200 99.0021 6.5697 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE248U14BF5 IIFL WEALTH FIN 60D 17-Nov-17 98.9600 6.8498 1 5 98.9600 6.8498 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.9831 6.2497 1 100 98.9831 6.2497 INE522D14GQ5 MANAPPURAM FIN 91D 20-Nov-17 98.9286 6.6999 1 5 98.9286 6.6999 INE115A14649 LIC HOUSING FIN 90D 27-Nov-17 98.8658 6.2497 2 50 98.8658 6.2497 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 98.8766 6.0101 1 250 98.8766 6.0101 INE445L14563 NABHA POWER 163D 30-Nov-17 98.8249 6.2002 1 100 98.8249 6.2002 INE208A14BC8 ASHOK LEYLAND 77D 30-Nov-17 98.8268 6.1900 1 50 98.8268 6.1900 INE205A14KI2 VEDANTA 90D 7-Dec-17 98.6864 6.3097 1 30 98.6864 6.3097 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 98.7316 6.0898 1 25 98.7316 6.0898 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.5876 6.3001 1 100 98.5876 6.3001 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 98.5296 6.1898 4 250 98.5296 6.1898 INE306N14KN1 TATA CAP FIN SERV 243D 27-Dec-17 98.2378 6.7499 1 100 98.2378 6.7499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.2918 6.3501 1 74.4 97.2918 6.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com