TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 22

Sep 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14EU7 LARSEN AND TOU 103D 25-Sep-17 99.9499 6.0986 2 300 99.9499 6.0986 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 99.9499 6.0986 2 124 99.9499 6.0986 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 99.9495 6.1473 1 50 99.9495 6.1473 INE916D14C37 KOTAK MAH PRIME 179D 26-Sep-17 99.9299 6.4011 1 190 99.9299 6.4011 INE092A14434 TATA CHEMICALS 67D 26-Sep-17 99.9332 6.0996 2 150 99.9332 6.0996 INE881J14MB2 SREI EQUIPMENT FIN 78D 26-Sep-17 99.9226 7.0682 1 5 99.9226 7.0682 INE860H14ZE6 ADITYA BIRLA FIN 78D 27-Sep-17 99.9124 6.4004 2 250 99.9124 6.4004 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 99.9090 6.6491 1 50 99.9090 6.6491 INE704I14759 BARCLAYS INVEST 295D 27-Sep-17 99.9097 6.5979 2 50 99.9097 6.5979 INE091A14AG1 NIRMA 31D 28-Sep-17 99.8982 6.1991 1 100 99.8982 6.1991 INE601U14067 TATA MOTORS FIN 83D 28-Sep-17 99.8941 6.4491 1 5 99.8941 6.4491 INE487L14573 IIFL FACILITIES SERV 21D29-Sep-17 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.8832 6.0974 1 5 99.8832 6.0974 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.8832 6.0974 1 5 99.8832 6.0974 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.7804 6.1793 1 15 99.7804 6.1793 INE477L14BB8 INDIA INFOLINE HOU 88D 6-Oct-17 99.7044 7.7296 1 10 99.7044 7.7296 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 99.4821 6.1296 1 5 99.4821 6.1296 INE001A14RD1 HDFC 86D 27-Oct-17 99.4559 6.2401 1 5 99.4559 6.2401 INE233A14JR7 GODREJ INDUSTRIES 91D 6-Nov-17 99.3086 6.0504 1 5 99.3086 6.0504 INE870D14BC9 NATIONAL FERTILIZERS 61D 8-Nov-17 99.2356 6.3899 1 5 99.2356 6.3899 INE245A14669 THE TATA POWER 88D 10-Nov-17 99.1751 6.1958 1 50 99.1751 6.1958 INE522D14GV5 MANAPPURAM FIN 60D 13-Nov-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 99.0986 6.1482 1 55 99.0986 6.1482 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE114A14EX8 SAIL 91D 20-Nov-17 98.9975 6.6003 1 5 98.9975 6.6003 INE854D14100 UNITED SPIRITS 198D 29-Nov-17 98.8427 6.2847 1 75 98.8427 6.2847 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 98.8785 5.9999 1 250 98.8785 5.9999 INE001A14QW3 HDFC 181D 30-Nov-17 98.8737 6.2997 1 25 98.8737 6.2997 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 98.8062 6.3000 2 75 98.8062 6.3000 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 98.7558 6.2142 8 685 98.7564 6.2113 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 98.8121 6.1802 1 25 98.8121 6.1802 INE704I14AK4 BARCLAYS INVEST 91D 6-Dec-17 98.6260 6.7800 1 45 98.6260 6.7800 INE854D14092 UNITED SPIRITS 228D 8-Dec-17 98.6904 6.2902 1 100 98.6904 6.2902 INE373A14743 BASF INDIA 143D 8-Dec-17 98.6843 6.3199 1 100 98.6843 6.3199 INE007N14AR7 FEDBK FIN SERV 179D 8-Dec-17 98.5284 7.0800 1 40 98.5284 7.0800 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 98.6190 6.3102 2 150 98.6190 6.3102 INE445L14621 NABHA POWER 89D 12-Dec-17 98.6298 6.2601 1 100 98.6298 6.2601 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.6044 6.3000 1 70 98.6044 6.3000 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 98.6119 6.1902 1 100 98.6119 6.1902 INE169A14DT2 COROMANDEL INT 88D 15-Dec-17 98.5888 6.2198 1 200 98.5888 6.2198 INE854D14084 UNITED SPIRITS 235D 15-Dec-17 98.5731 6.2900 2 150 98.5731 6.2900 INE477A14734 CANFIN HOMES 178D 15-Dec-17 98.5709 6.2998 1 150 98.5709 6.2998 INE047A14255 GRASIM INDUSTRIES 88D 15-Dec-17 98.5932 6.2001 2 100 98.5932 6.2001 INE494B14166 TVS MOTOR COM 175D 15-Dec-17 98.5664 6.3199 1 50 98.5664 6.3199 INE641O14850 PIRAMAL FIN 203D 18-Dec-17 98.3693 6.9549 1 100 98.3693 6.9549 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANS 176D 20-Dec-17 98.3926 6.6998 3 400 98.3926 6.6998 INE891K14EA8 AXIS FIN 182D 20-Dec-17 98.4044 6.6499 1 100 98.4044 6.6499 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 98.4044 6.6499 1 50 98.4044 6.6499 INE962S14471 TATA POWER SOLAR 90D 20-Dec-17 98.4575 6.4251 1 50 98.4575 6.4251 INE523H14YR5 JM FIN PRODUCTS 348D 20-Dec-17 98.3301 6.9648 1 25 98.3301 6.9648 INE101I14DF7 AFCONS INFRAST 180D 20-Dec-17 98.3926 6.6998 1 20 98.3926 6.6998 INE053A14345 THE INDIAN HOTELS 156D 22-Dec-17 98.4343 6.3799 1 400 98.4343 6.3799 INE742F14DA5 ADANI PORTS 315D 22-Dec-17 98.4126 6.4697 1 40 98.4126 6.4697 INE140A14OG7 PIRAMAL ENTER 348D 27-Dec-17 98.2810 6.6501 1 25 98.2810 6.6501 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.2378 6.7499 2 125 98.2378 6.7499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.2877 6.3999 1 125 97.2877 6.3999 INE523H14B39 JM FIN PRODUCTS 363D 7-Jun-18 95.1364 7.3175 1 10 95.1364 7.3175 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 94.5486 6.9000 2 100 94.5486 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.