TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 25

Sep 25 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14VF7 INDIA INFOLINE FIN 19D 26-Sep-17 99.9827 6.3156 4 600 99.9827 6.3156 INE092A14434 TATA CHEMICALS 67D 26-Sep-17 99.9833 6.0965 2 140 99.9833 6.0965 INE891D14PQ5 REDINGTON INDIA 60D 26-Sep-17 99.9830 6.2061 1 5 99.9830 6.2061 INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.9487 6.2406 4 600 99.9491 6.1960 INE931S14666 ADANI TRANSMISSION 211D 28-Sep-17 99.9451 6.6832 1 100 99.9451 6.6832 INE267A14283 HINDUSTAN ZINC 10D 29-Sep-17 99.9326 6.1544 3 700 99.9326 6.1544 INE085A14CP0 CHAMBAL FERTILISERS 88D 29-Sep-17 99.9326 6.1544 1 100 99.9326 6.1544 INE055A14FE0 CENTURY TEXTILES AND63D 29-Sep-17 99.9326 6.1544 1 75 99.9326 6.1544 INE588J14788 IL AND FS SECURITIES 29-Sep-17 99.9233 7.0042 1 50 99.9233 7.0042 INE657N14KR8 EDELWEISS COMMOD 170D 29-Sep-17 99.9275 6.6204 1 40 99.9275 6.6204 INE248U14AM3 IIFL WEALTH FIN 65D 29-Sep-17 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE982D14836 GODREJ AND BOYCE 91D 24-Oct-17 99.5076 6.4505 1 5 99.5076 6.4505 INE601U14083 TATA MOTORS FIN 91D 27-Oct-17 99.3987 6.9001 1 25 99.3987 6.9001 INE208A14BA2 ASHOK LEYLAND 74D 31-Oct-17 99.3882 6.4195 1 5 99.3882 6.4195 INE002A14623 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Nov-17 99.2984 6.2901 1 5 99.2984 6.2901 INE110L14EI4 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Nov-17 99.2475 6.2897 1 5 99.2475 6.2897 INE245A14669 THE TATA POWER 88D 10-Nov-17 99.2256 6.1927 1 50 99.2256 6.1927 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.1868 6.6500 1 5 99.1868 6.6500 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.0522 6.3501 1 10 99.0522 6.3501 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.0626 6.2798 1 5 99.0626 6.2798 INE870D14BE5 NATIONAL FERTILIZERS 61D21-Nov-17 99.0367 6.3397 1 25 99.0367 6.3397 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 98.9328 6.6732 3 150 98.9349 6.6601 INE866I14VD2 INDIA INFOLINE FIN 87D 24-Nov-17 98.9049 6.8498 1 5 98.9049 6.8498 INE860H14YT7 ADITYA BIRLA FIN 177D 24-Nov-17 98.9602 6.5003 1 5 98.9602 6.5003 INE511C14QT3 MAGMA FINCORP 68D 29-Nov-17 98.3600 9.3628 1 235 98.3600 9.3628 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 98.8966 6.1702 2 250 98.8966 6.1702 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 98.8065 6.6801 1 100 98.8065 6.6801 INE155A14MV8 TATA MOTORS 182D 4-Dec-17 98.8091 6.2845 1 50 98.8091 6.2845 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.8064 6.2102 1 35 98.8064 6.2102 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 98.7849 6.1502 6 550 98.7849 6.1502 INE134E14907 PFC 90D 14-Dec-17 98.6592 6.2005 1 200 98.6592 6.2005 INE704I14AL2 BARCLAYS INVEST 91D 15-Dec-17 98.5177 6.7800 1 50 98.5177 6.7800 INE101I14DE0 AFCONS INFRAST 180D 18-Dec-17 98.4993 6.7000 1 25 98.4993 6.7000 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.5858 6.1599 2 150 98.5858 6.1599 INE094O14AE1 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Dec-17 98.4281 6.7001 1 100 98.4281 6.7001 INE891K14DZ7 AXIS FIN 183D 21-Dec-17 98.4512 6.6001 1 100 98.4512 6.6001 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 98.4103 6.7002 1 100 98.4103 6.7002 INE101I14DG5 AFCONS INFRAST 169D 22-Dec-17 98.4281 6.7001 1 25 98.4281 6.7001 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.2913 6.7502 2 90 98.2913 6.7502 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 97.9717 6.3501 1 25 97.9717 6.3501 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 97.0448 6.5000 2 100 97.0448 6.5000 INE523H14B39 JM FIN PRODUCTS 363D 7-Jun-18 95.1364 7.3175 1 10 95.1364 7.3175 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 94.6626 6.7475 1 380 94.6626 6.7475 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com