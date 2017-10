TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 26

Sep 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 99.9827 6.3156 7 700 99.9827 6.3156 INE721A14AJ7 SHRIRAM TRANSPORT 79D 27-Sep-17 99.9827 6.3156 4 495 99.9827 6.3156 INE601U14034 TATA MOTORS FIN 90D 27-Sep-17 99.9826 6.3521 1 200 99.9826 6.3521 INE691I14EQ2 L AND T INFRAST FIN 365D27-Sep-17 99.9825 6.3886 1 150 99.9825 6.3886 INE860H14YE9 ADITYA BIRLA FIN 174D 28-Sep-17 99.9658 6.2436 3 250 99.9658 6.2436 INE657N14LT2 EDELWEISS COMMOD 91D 28-Sep-17 99.9657 6.2619 1 100 99.9657 6.2619 INE916D14ZC9 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Sep-17 99.9655 6.2984 1 50 99.9655 6.2984 INE601U14067 TATA MOTORS FIN 83D 28-Sep-17 99.9647 6.4445 1 5 99.9647 6.4445 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.9491 6.1960 4 780 99.9491 6.1960 INE248U14AM3 IIFL WEALTH FIN 65D 29-Sep-17 99.9487 6.2447 1 500 99.9487 6.2447 INE306N14KL5 TATA CAP FIN SERV 175D 29-Sep-17 99.9482 6.3056 1 300 99.9482 6.3056 INE816K14435 RSPL 91D 29-Sep-17 99.9467 6.4883 1 50 99.9467 6.4883 INE657N14KR8 EDELWEISS COMMOD 170D 29-Sep-17 99.9470 6.4518 2 50 99.9470 6.4518 INE523H14C38 JM FIN PRODUCTS 91D 29-Sep-17 99.9421 7.0486 1 25 99.9421 7.0486 INE879F14AZ8 INFINA FIN PRIVATE 11D 29-Sep-17 99.9482 6.3056 1 5 99.9482 6.3056 INE191S14212 KHYATI REALTORS PVT 91D 6-Oct-17 99.8240 7.1504 1 150 99.8240 7.1504 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 99.8228 6.4793 1 75 99.8228 6.4793 INE522D14GL6 MANAPPURAM FIN 90D 2-Nov-17 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE134E14899 PFC 62D 6-Nov-17 99.3143 6.3002 1 5 99.3143 6.3002 INE522D14GO0 MANAPPURAM FIN 90D 14-Nov-17 99.1292 6.6799 1 5 99.1292 6.6799 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.1653 6.1446 1 150 99.1653 6.1446 INE205A14JX3 VEDANTA 91D 15-Nov-17 99.1600 6.3101 1 5 99.1600 6.3101 INE138A14245 PENINSULA LAND 81D 17-Nov-17 98.4092 11.3467 1 20 98.4092 11.3467 INE205A14JY1 VEDANTA 91D 17-Nov-17 99.1137 6.3998 1 5 99.1137 6.3998 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.0649 6.3802 1 25 99.0649 6.3802 INE860H14ZL1 ADITYA BIRLA FIN 91D 23-Nov-17 98.9543 6.6502 1 100 98.9543 6.6502 INE018E14IO3 SBI CARDS AND PAY 365D 24-Nov-17 98.9365 6.6500 2 100 98.9365 6.6500 INE774D14MY4 MAH AND MAH FIN 90D 29-Nov-17 98.8543 6.6098 1 100 98.8543 6.6098 INE601U14133 TATA MOTORS FIN 90D 29-Nov-17 98.8474 6.6501 1 100 98.8474 6.6501 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 98.8296 6.6501 1 100 98.8296 6.6501 INE036A14FX0 RELIANCE INFRAST 118D 30-Nov-17 98.7714 6.9849 1 30 98.7714 6.9849 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 98.8231 6.2998 1 75 98.8231 6.2998 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.8306 6.1697 2 75 98.8306 6.1697 INE704I14AK4 BARCLAYS INVEST 91D 6-Dec-17 98.7078 6.7300 2 55 98.7078 6.7300 INE205A14KI2 VEDANTA 90D 7-Dec-17 98.7697 6.3146 1 200 98.7697 6.3146 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.6716 6.2999 1 200 98.6716 6.2999 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 98.5634 6.6500 1 100 98.5634 6.6500 INE996L14110 CREDIT SUISSE FIN 150D 15-Dec-17 98.5464 6.7299 1 100 98.5464 6.7299 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.5993 6.1002 1 25 98.5993 6.1002 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 98.4512 6.6001 2 150 98.4512 6.6001 INE403G14JC5 STANDARD CHART 172D 22-Dec-17 98.3866 6.8799 2 110 98.3866 6.8799 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 97.2335 6.7000 4 200 97.2335 6.7000 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 96.9402 7.0249 1 24.7 96.9402 7.0249 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 94.5111 6.9960 2 250 94.5082 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com