TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 27

Sep 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.9830 6.2061 5 455 99.9830 6.2061 INE027E14EA2 L AND T FIN 43D 28-Sep-17 99.9829 6.2426 4 400 99.9829 6.2426 INE601U14067 TATA MOTORS FIN 83D 28-Sep-17 99.9829 6.2426 4 370 99.9829 6.2426 INE178A14BX9 CPCL 41D 28-Sep-17 99.9833 6.0965 2 220 99.9833 6.0965 INE148I14SL4 INDIABULLS HOUSING 91D 28-Sep-17 99.9829 6.2426 5 215 99.9829 6.2426 INE915D14AX0 CITICORP FIN (INDIA) 90D28-Sep-17 99.9827 6.3156 1 185 99.9827 6.3156 INE028E14CG1 KOTAK SECURITIES 91D 28-Sep-17 99.9827 6.3156 1 100 99.9827 6.3156 INE916D14ZC9 KOTAK MAH PRIME 365D 28-Sep-17 99.9829 6.2426 1 60 99.9829 6.2426 INE539K14623 HDFC CREDILA FIN SERV78D28-Sep-17 99.9829 6.2426 1 40 99.9829 6.2426 INE865C14934 ADITYA BIRLA MONEY 80D 28-Sep-17 99.9827 6.3156 1 10 99.9827 6.3156 INE641O14991 PIRAMAL FIN 84D 29-Sep-17 99.9827 6.3156 2 500 99.9827 6.3156 INE267A14283 HINDUSTAN ZINC 10D 29-Sep-17 99.9663 6.1523 1 150 99.9663 6.1523 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.9658 6.2500 1 100 99.9658 6.2500 INE891K14BZ1 AXIS FIN 358D 29-Sep-17 99.9658 6.2436 1 100 99.9658 6.2436 INE916D14F83 KOTAK MAH PRIME 30D 29-Sep-17 99.9658 6.2436 1 100 99.9658 6.2436 INE540L14645 ALKEM LABORATORIES 56D 29-Sep-17 99.9661 6.1888 1 75 99.9661 6.1888 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 99.9668 6.0610 1 60 99.9668 6.0610 INE487L14573 IIFL FACILITIES SERV 21D29-Sep-17 99.9620 6.9376 1 10 99.9620 6.9376 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.8648 6.1769 1 750 99.8648 6.1769 INE165K14528 JHAJJAR POWER 57D 6-Oct-17 99.8388 6.5481 2 125 99.8388 6.5481 INE523H14XQ9 JM FIN PRODUCTS 361D 13-Oct-17 99.7102 6.6303 1 5 99.7102 6.6303 INE018E14KF7 SBI CARDS AND PAY 61D 23-Oct-17 99.5419 6.4606 1 100 99.5419 6.4606 INE027E14DW8 L AND T FIN 91D 30-Oct-17 99.4172 6.4839 1 25 99.4172 6.4839 INE404K14CD8 SHAPOORJI PALLONJI 335D 31-Oct-17 99.3690 6.8170 1 50 99.3690 6.8170 INE087M14041 BAHADUR CHAND 364D 8-Nov-17 99.2000 7.0084 1 100 99.2000 7.0084 INE774D14MW8 MAH AND MAH FIN 92D 9-Nov-17 99.2621 6.4604 1 5 99.2621 6.4604 INE860H14ZM9 ADITYA BIRLA FIN 73D 10-Nov-17 99.2146 6.5668 1 175 99.2146 6.5668 INE115A14623 LIC HOUSING FIN 84D 10-Nov-17 99.2401 6.4997 1 5 99.2401 6.4997 INE002A14615 RELIANCE INDUSTRIES 66D 13-Nov-17 99.2247 6.1999 1 5 99.2247 6.1999 INE248U14AS0 IIFL WEALTH FIN 91D 13-Nov-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE522D14GO0 MANAPPURAM FIN 90D 14-Nov-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.1820 6.1435 1 25 99.1820 6.1435 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE140A14QS7 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 17-Nov-17 99.1807 6.0303 1 200 99.1807 6.0303 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 99.0780 6.2900 2 150 99.0780 6.2900 INE915D14AY8 CITICORP FIN (INDIA) 90D20-Nov-17 99.0650 6.4999 1 5 99.0650 6.4999 INE002A14631 RELIANCE INDUSTRIES 68D 20-Nov-17 99.1192 6.1198 1 5 99.1192 6.1198 INE115A14631 LIC HOUSING FIN 90D 21-Nov-17 99.0838 6.2501 2 200 99.0838 6.2501 INE756I14AX7 HDB FIN SERV 180D 21-Nov-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE301W14078 TATA CUMMINS 57D 22-Nov-17 99.0397 6.3198 1 100 99.0397 6.3198 INE975F14MX4 KOTAK MAH INVEST 110D 29-Nov-17 98.8720 6.6098 1 5 98.8720 6.6098 INE020B14482 REC 91D 30-Nov-17 98.9340 6.1450 1 50 98.9340 6.1450 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 98.8436 6.2798 1 50 98.8436 6.2798 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.8452 6.1801 2 150 98.8452 6.1801 INE445L14621 NABHA POWER 89D 12-Dec-17 98.7360 6.2302 2 50 98.7360 6.2302 INE523E14QT4 L AND T FIN 364D 13-Dec-17 98.6309 6.5800 1 300 98.6309 6.5800 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 98.6936 6.2746 1 225 98.6936 6.2746 INE134E14907 PFC 90D 14-Dec-17 98.7151 6.1700 4 400 98.7151 6.1700 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 98.6536 6.1499 2 100 98.6536 6.1499 INE896L14AF2 INDOSTAR CAP FIN 226D 20-Dec-17 98.4436 6.8699 1 7 98.4436 6.8699 INE445L14639 NABHA POWER 88D 22-Dec-17 98.5488 6.2499 2 150 98.5488 6.2499 INE121A14NL9 CHOLAMANDALAM 364D 22-Dec-17 98.4642 6.6199 1 100 98.4642 6.6199 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.5880 6.1501 1 100 98.5880 6.1501 INE691I14FC9 L AND T INFRAST FIN 364D27-Dec-17 98.3812 6.5998 1 300 98.3812 6.5998 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 98.4657 6.2500 1 200 98.4657 6.2500 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.3438 6.7549 1 50 98.3438 6.7549 INE148I14QJ2 INDIABULLS HOUSING 365D 22-Feb-18 97.2400 7.0000 1 5 97.2400 7.0000 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI 260D 27-Feb-18 97.0901 7.1500 1 34 97.0901 7.1500 INE732U14326 FORD CREDIT INDIA 304D 15-Mar-18 96.8032 7.1323 1 12 96.8032 7.1323 INE442K14141 INDUS TOWERS 353D 30-Mar-18 96.6904 6.7900 1 50 96.6904 6.7900 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 95.0174 7.2501 1 25 95.0174 7.2501 INE896L14AM8 INDOSTAR CAP FIN 356D 20-Jun-18 94.8503 7.4500 1 25 94.8503 7.4500 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 94.5230 6.9800 1 25 94.5230 6.9800 