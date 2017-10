TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 28

Sep 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14991 PIRAMAL FIN 84D 29-Sep-17 99.9827 6.3156 3 1000 99.9827 6.3156 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.9822 6.4982 3 475 99.9822 6.4982 INE879F14AZ8 INFINA FIN PRIVATE 11D 29-Sep-17 99.9822 6.4982 3 325 99.9822 6.4982 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.9825 6.3886 1 200 99.9825 6.3886 INE248U14AM3 IIFL WEALTH FIN 65D 29-Sep-17 99.9822 6.4905 3 190 99.9823 6.4616 INE657N14KR8 EDELWEISS COMMOD 170D 29-Sep-17 99.9797 7.4183 3 125 99.9806 7.0824 INE144H14BB2 DEUTSCHE INVEST 170D 29-Sep-17 99.9829 6.2426 4 125 99.9829 6.2426 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 99.9823 6.4664 4 115 99.9834 6.0600 INE208A14AW8 ASHOK LEYLAND 79D 29-Sep-17 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE831R14652 ADITYA BIRLA HOUSING91D 29-Sep-17 99.9819 6.6077 1 95 99.9819 6.6077 INE487L14573 IIFL FACILITIES SERV 21D29-Sep-17 99.9810 6.9363 1 80 99.9810 6.9363 INE267A14283 HINDUSTAN ZINC 10D 29-Sep-17 99.9822 6.4982 1 75 99.9822 6.4982 INE721A14AK5 SHRIRAM TRANSPORT 77D 29-Sep-17 99.9829 6.2426 1 75 99.9829 6.2426 INE085A14CP0 CHAMBAL FERT 88D 29-Sep-17 99.9829 6.2304 2 60 99.9826 6.3521 INE658R14287 ASPIRE HOME FIN 49D 29-Sep-17 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE550X14078 SHAREKHAN FIN 11D 29-Sep-17 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE804I14OA4 ECL FIN 346D 29-Sep-17 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 99.8534 6.6984 1 100 99.8534 6.6984 INE165K14528 JHAJJAR POWER 57D 6-Oct-17 99.8283 8.9683 1 5 99.8283 8.9683 INE886I14762 MOTILAL OSWAL SEC 60D 10-Oct-17 99.7827 6.6239 1 15 99.7827 6.6239 INE140A14PZ4 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 17-Oct-17 99.6854 6.3995 1 5 99.6854 6.3995 INE202B14KC0 DHFL 91D 23-Oct-17 99.5689 6.3213 1 300 99.5689 6.3213 INE148I14SY7 INDIABULLS HOUSING 60D 27-Oct-17 99.5099 6.4203 1 5 99.5099 6.4203 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE148I14SV3 INDIABULLS HOUSING 82D 31-Oct-17 99.4446 6.1774 1 690 99.4446 6.1774 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.4120 6.3497 1 5 99.4120 6.3497 INE205A14JS3 VEDANTA 91D 3-Nov-17 99.4137 6.1503 1 250 99.4137 6.1503 INE248U14AR2 IIFL WEALTH FIN 90D 9-Nov-17 99.2586 6.6496 1 5 99.2586 6.6496 INE110L14EI4 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Nov-17 99.3161 6.1303 1 5 99.3161 6.1303 INE027E14DY4 L AND T FIN 102D 13-Nov-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.1987 6.1424 1 350 99.1987 6.1424 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.1953 6.3000 1 5 99.1953 6.3000 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.1044 6.7316 1 20 99.1044 6.7316 INE140A14QS7 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 17-Nov-17 99.1821 6.0199 1 200 99.1821 6.0199 INE522D14GP7 MANAPPURAM FIN 88D 17-Nov-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE248U14BF5 IIFL WEALTH FIN 60D 17-Nov-17 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE756I14AU3 HDB FIN SERV 180D 20-Nov-17 99.0755 6.5498 1 150 99.0755 6.5498 INE114A14EX8 SAIL 91D 20-Nov-17 99.1035 6.3497 1 5 99.1035 6.3497 INE774D14MN7 MAH AND MAH FIN 172D 21-Nov-17 99.0388 6.5601 2 200 99.0388 6.5601 INE786A14928 JK LAKSHMI CEMENT 91D 21-Nov-17 99.0521 6.4684 1 50 99.0521 6.4684 INE870D14BE5 NATIONAL FERTILIZERS 61D21-Nov-17 99.0707 6.3403 1 25 99.0707 6.3403 INE860H14YT7 ADITYA BIRLA FIN 177D 24-Nov-17 98.9954 6.4982 1 245 98.9954 6.4982 INE144H14BE6 DEUTSCHE INVEST 90D 27-Nov-17 98.9428 6.5000 2 75 98.9428 6.5000 INE248U14AY8 IIFL WEALTH FIN 90D 27-Nov-17 98.9365 6.6500 1 5 98.9365 6.6500 INE472A14HJ2 BLUE STAR 90D 28-Nov-17 98.9589 6.2951 1 25 98.9589 6.2951 INE756I14AH0 HDB FIN SERV 364D 28-Nov-17 98.9172 6.5500 1 5 98.9172 6.5500 INE261F14BT0 NABARD 30-Nov-17 98.9496 6.1503 5 150 98.9496 6.1503 INE587O14103 ALTICO CAP INDIA 91D 1-Dec-17 98.4210 9.1497 1 135 98.4210 9.1497 INE404K14CO5 SHAPOORJI PALLONJI 224D 7-Dec-17 98.7267 6.7250 1 25 98.7267 6.7250 INE044A14245 SUN PHARMACEUTICAL88D 8-Dec-17 98.8074 6.2050 1 150 98.8074 6.2050 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 98.8380 6.1302 1 25 98.8380 6.1302 INE668E14599 HERO CYCLES 90D 11-Dec-17 98.7458 6.2648 1 30 98.7458 6.2648 INE518A14461 FORBES AND COMPANY 90D 12-Dec-17 98.5431 7.1951 1 10 98.5431 7.1951 INE518A14479 FORBES AND COMPANY 90D 13-Dec-17 98.5240 7.1949 1 10 98.5240 7.1949 INE518A14487 FORBES AND COMPANY 90D 14-Dec-17 98.5049 7.1947 1 10 98.5049 7.1947 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.6208 6.1500 2 25 98.6208 6.1500 INE244N14210 MAH VEHICLE 87D 22-Dec-17 98.5564 6.2898 1 210 98.5564 6.2898 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 98.4190 6.5880 4 500 98.4162 6.5999 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 98.4201 6.5832 2 75 98.4162 6.5999 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 98.4863 6.2332 5 150 98.4847 6.2399 INE518A14511 FORBES AND COMPANY91D 27-Dec-17 98.2556 7.2001 1 10 98.2556 7.2001 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.3559 6.7047 5 275 98.3715 6.6400 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 98.3987 6.5998 2 90 98.3987 6.5998 INE306N14KO9 TATA CAP FIN SERV 244D 28-Dec-17 98.3715 6.6400 1 25 98.3715 6.6400 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI260D 27-Feb-18 97.1282 7.1000 1 25 97.1282 7.1000 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 97.3754 6.4301 1 50 97.3754 6.4301 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 95.9949 6.6500 1 25 95.9949 6.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 