TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Sep 29

Sep 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE165K14528 JHAJJAR POWER 57D 6-Oct-17 99.8287 8.9474 1 5 99.8287 8.9474 INE036A14GB4 RELIANCE INFRAST 39D 10-Oct-17 99.8139 9.7219 2 267 99.8139 9.7219 INE002A14565 RELIANCE INDUSTRIES 61D 11-Oct-17 99.7992 6.1200 1 195 99.7992 6.1200 INE114A14EP4 SAIL 91D 12-Oct-17 99.7788 6.2244 1 75 99.7788 6.2244 INE657N14LY2 EDELWEISS COMMOD 88D 13-Oct-17 99.7445 6.6783 1 200 99.7445 6.6783 INE036A14GC2 RELIANCE INFRAST 28D 16-Oct-17 99.6221 10.6505 1 125 99.6221 10.6505 INE055A14FH3 CENTURY TEXTILES AND68D 18-Oct-17 99.7520 6.0497 1 5 99.7520 6.0497 INE205A14JO2 VEDANTA 91D 23-Oct-17 99.5790 6.4298 1 25 99.5790 6.4298 INE694L14EP2 TALWANDI SABO 91D 25-Oct-17 99.5638 6.1504 1 390 99.5638 6.1504 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE274G14AZ0 INDIABULLS VENTURES 54D 30-Oct-17 99.4263 7.8003 5 230 99.4263 7.8003 INE274G14AX5 INDIABULLS VENTURES 61D 31-Oct-17 99.4044 7.8106 3 275 99.4044 7.8106 INE306N14LR0 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Nov-17 99.4120 6.3497 1 5 99.4120 6.3497 INE053T14907 ONGC MANGALORE 90D 8-Nov-17 99.3306 6.1494 1 34 99.3306 6.1494 INE081A14700 TATA STEEL 60D 14-Nov-17 99.2746 6.3501 1 5 99.2746 6.3501 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.2143 6.1500 1 25 99.2143 6.1500 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 99.2401 6.4997 1 5 99.2401 6.4997 INE641O14AE9 PIRAMAL FIN 90D 16-Nov-17 99.1009 6.8989 1 100 99.1009 6.8989 INE414G14FZ1 MUTHOOT FIN 90D 16-Nov-17 99.1227 6.7302 1 5 99.1227 6.7302 INE140A14QS7 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 17-Nov-17 99.1020 6.7498 4 200 99.1020 6.7498 INE110L14EW5 RELIANCE JIO INFO 63D 17-Nov-17 99.1086 6.6997 1 25 99.1086 6.6997 INE413U14018 SAMASTA MICROFIN 58D 17-Nov-17 98.7797 9.2023 1 20 98.7797 9.2023 INE403G14IW5 STANDARD CHART 180D 20-Nov-17 99.0405 6.8002 1 25 99.0405 6.8002 INE540L14652 ALKEM LABORATORIES 60D 27-Nov-17 98.9935 6.2900 1 50 98.9935 6.2900 INE335A14BQ9 SURYA ROSHNI 76D 28-Nov-17 98.8463 7.1003 1 17 98.8463 7.1003 INE916D14ZV9 KOTAK MAH PRIME 349D 29-Nov-17 98.9139 6.5702 1 35 98.9139 6.5702 INE306N14LE8 TATA CAP FIN SERV 184D 30-Nov-17 98.8930 6.5900 4 95 98.8930 6.5900 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.8801 6.1700 1 60 98.8801 6.1700 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 98.8399 6.1201 4 250 98.8399 6.1201 INE306N14JJ1 TATA CAP FIN SERV 365D 8-Dec-17 98.7520 6.5897 1 50 98.7520 6.5897 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 98.7480 6.2537 1 50 98.7480 6.2537 INE931S14658 ADANI TRANSMISSION310D 15-Dec-17 98.7557 6.2999 1 25 98.7557 6.2999 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 98.6700 6.1499 3 80 98.6700 6.1499 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 97.9117 10.1102 1 50 97.9117 10.1102 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 98.6437 6.1202 2 100 98.6437 6.1202 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 98.6274 6.1201 2 100 98.6274 6.1201 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 98.6044 6.1500 1 175 98.6044 6.1500 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 98.5061 6.5898 1 50 98.5061 6.5898 INE450K14052 RELIANCE CEMENT 87D 22-Dec-17 98.4146 6.9999 1 5 98.4146 6.9999 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 98.5268 6.1323 5 1025 98.5268 6.1323 INE975F14LZ1 KOTAK MAH INVEST 275D 27-Dec-17 98.4068 6.6397 1 100 98.4068 6.6397 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 98.4186 6.5897 1 100 98.4186 6.5897 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 97.5931 10.1144 1 25 97.5931 10.1144 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 98.3846 6.5859 3 250 98.3836 6.5899 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 98.0446 6.3300 3 240 98.0446 6.3300 INE871D14IA6 IL &FS 365D 9-Feb-18 97.4314 7.2350 1 25 97.4314 7.2350 INE404K14CT4 SHAPOORJI PALLONJI 260D 27-Feb-18 97.1368 7.1250 2 45 97.1368 7.1250 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUSING 365D 2-Mar-18 97.1233 7.0201 1 25 97.1233 7.0201 INE296A14LS8 BAJAJ FIN 365D 25-Apr-18 96.0850 7.1500 1 100 96.0850 7.1500 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 95.9772 6.7099 1 24 95.9772 6.7099 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 95.0533 7.2500 1 25 95.0533 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com