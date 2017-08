RBI data on Indian forex turnover: May 29 to Jun 2

Jun 12 (Reuters) - The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 29 to June 02, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May/Jun 29 1,946 908 828 187 134 151 30 3,031 1,472 1,009 192 315 338 31 3,509 2,098 1,421 195 346 436 01 3,467 765 353 109 186 144 02 2,332 635 458 119 290 372 ---------------------------------------------------------------- 14,285 5,878 4,069 802 1,271 1,441 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May/Jun 29 6,169 3,883 403 1,727 922 118 30 9,486 10,268 536 3,126 1,895 176 31 9,887 11,734 377 4,239 2,239 71 01 7,984 8,789 356 3,465 1,691 79 02 7,874 5,990 203 3,598 1,462 170 ---------------------------------------------------------------- 41,400 40,664 1,875 16,155 8,209 614 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May/Jun 29 1,690 1,142 768 188 170 155 30 3,777 1,125 1,244 197 332 334 31 3,095 1,780 1,669 196 408 409 01 2,356 976 478 108 215 144 02 3,010 903 372 119 379 373 ---------------------------------------------------------------- 13,928 5,926 4,531 808 1,504 1,415 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May/Jun 29 6,250 4,505 666 1,680 973 120 30 9,230 10,287 677 3,101 1,852 185 31 10,208 11,607 1,019 4,125 2,270 77 01 8,128 9,661 330 3,433 1,665 81 02 6,935 7,701 644 3,503 1,441 178 ---------------------------------------------------------------- 40,751 43,761 3,336 15,842 8,201 641 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.2584 rupees source RBI reference rate .