RBI data on Indian forex turnover: Jun 26 to Jun 30

Jul 14 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jun 26 to Jun 30, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jun 26 0 0 0 0 0 0 27 3,623 1,363 831 176 275 274 28 5,100 2,621 1,869 627 620 528 29 3,133 1,259 1,021 198 407 304 30 5,787 2,763 1,357 230 266 403 ---------------------------------------------------------------- 17,643 8,006 5,078 1,231 1,568 1,509 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jun 26 0 0 0 0 0 0 27 8,675 7,010 953 4,029 1,687 139 28 10,617 7,956 707 6,313 3,029 179 29 8,850 8,202 351 4,430 1,990 255 30 11,560 10,791 1,217 4,005 2,560 320 ---------------------------------------------------------------- 39,702 33,959 3,228 18,777 9,266 893 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jun 26 2 0 0 0 0 0 27 3,481 1,348 534 204 378 282 28 4,591 2,029 1,670 622 663 528 29 3,533 1,163 836 198 391 287 30 4,291 4,196 1,730 221 390 374 ---------------------------------------------------------------- 15,898 8,736 4,770 1,245 1,822 1,471 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jun 26 0 0 0 0 0 0 27 8,795 6,928 1,738 3,827 1,660 143 28 10,614 8,800 860 6,296 3,049 186 29 8,533 9,344 727 4,354 1,988 253 30 11,025 14,441 1,586 3,918 2,523 315 ---------------------------------------------------------------- 38,967 39,513 4,911 18,395 9,220 897 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.4384 rupees source RBI reference rate .