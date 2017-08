RBI data on Indian forex turnover: Jul 17 to Jul 21

Aug 7 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jul 17 to Jul 21, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jul 17 2,073 1,664 370 185 495 196 18 2,142 1,041 742 171 274 392 19 2,227 587 420 126 61 78 20 2,077 975 202 87 129 114 21 2,675 1,123 441 192 323 278 ---------------------------------------------------------------- 11,194 5,390 2,175 761 1,282 1,058 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jul 17 7,121 7,719 854 3,619 1,449 319 18 7,888 7,533 735 5,360 1,112 56 19 6,628 6,420 507 3,624 1,169 238 20 7,029 6,365 450 3,807 1,110 41 21 7,123 6,378 611 4,181 2,311 119 ---------------------------------------------------------------- 35,789 34,415 3,157 20,591 7,151 773 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jul 17 2,774 702 585 184 410 200 18 2,467 748 312 166 268 390 19 2,140 870 232 128 109 77 20 2,532 783 430 80 128 111 21 2,891 1,232 304 194 321 233 ---------------------------------------------------------------- 12,804 4,335 1,863 752 1,236 1,011 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jul 17 7,381 7,929 812 3,562 1,384 313 18 8,228 7,584 997 5,376 1,050 58 19 6,676 7,342 787 3,568 1,055 236 20 6,763 6,985 435 3,866 1,055 40 21 7,163 7,255 738 4,176 2,338 106 ---------------------------------------------------------------- 36,211 37,095 3,769 20,548 6,882 753 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.7091 rupees source RBI reference rate .