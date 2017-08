RBI data on Indian forex turnover: Jul 24 to Jul 28

Aug 14 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jul 24 to Jul 28, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jul 24 2,520 1,249 358 336 358 191 25 2,356 1,436 437 96 412 219 26 2,891 926 460 174 226 233 27 3,302 2,213 1,742 186 511 491 28 4,205 1,241 881 150 310 236 ---------------------------------------------------------------- 15,274 7,065 3,878 942 1,817 1,370 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jul 24 8,066 7,529 388 3,705 1,682 132 25 7,010 8,480 639 3,524 1,489 65 26 7,745 8,752 790 3,957 1,657 64 27 10,401 8,905 1,216 4,868 3,095 126 28 9,564 7,038 835 3,738 1,911 167 ---------------------------------------------------------------- 42,786 40,704 3,868 19,792 9,834 554 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jul 24 2,807 664 372 333 380 190 25 2,332 1,071 914 100 432 214 26 2,868 934 576 183 220 234 27 3,435 1,801 1,856 174 519 517 28 3,236 1,599 958 153 328 261 ---------------------------------------------------------------- 14,678 6,069 4,676 943 1,879 1,416 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jul 24 7,997 8,614 591 3,676 1,633 131 25 6,824 8,766 662 3,528 1,497 58 26 7,331 9,185 992 3,935 1,621 62 27 10,778 9,421 1,632 4,837 3,088 111 28 9,436 8,977 1,050 3,669 1,830 165 ---------------------------------------------------------------- 42,366 44,963 4,927 19,645 9,669 527 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.1693 rupees source RBI reference rate .