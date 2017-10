RBI data on Indian forex turnover: Aug 21 to Aug 25

Sep 13 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Aug 21 to Aug 25, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 21 2,841 1,140 479 188 103 93 22 2,528 740 708 107 122 95 23 2,648 1,098 368 116 102 88 24 2,736 1,165 989 178 215 159 25 45 8 0 1 1 1 ---------------------------------------------------------------- 10,798 4,151 2,544 590 543 436 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 21 9,257 7,986 1,353 3,019 1,421 214 22 7,335 6,371 373 3,204 1,664 81 23 6,717 8,180 1,416 3,299 850 143 24 8,577 7,865 1,167 3,127 1,549 68 25 26 0 0 190 18 0 ---------------------------------------------------------------- 31,912 30,402 4,309 12,839 5,502 506 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 21 2,710 1,325 505 182 82 113 22 2,724 665 505 113 122 95 23 3,041 947 916 113 140 90 24 3,173 1,222 399 175 223 154 25 57 6 0 0 1 1 ---------------------------------------------------------------- 11,705 4,165 2,325 583 568 453 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 21 9,533 9,230 1,518 2,967 1,418 205 22 7,249 6,317 353 3,162 1,626 81 23 6,928 7,961 1,407 2,700 782 147 24 8,472 7,690 1,652 3,096 1,465 69 25 6 0 0 190 18 0 ---------------------------------------------------------------- 32,188 31,198 4,930 12,115 5,309 502 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.9818 rupees source RBI reference rate .