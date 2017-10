RBI data on Indian forex turnover: Aug 28 to Sep 01

Sep 18 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Aug 28 to Sep 01, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug/Sep 28 3,213 2,029 368 193 688 292 29 3,690 2,203 1,252 180 657 488 30 2,493 1,094 714 180 303 267 31 3,706 1,906 2,255 164 475 694 01 2,193 1,096 468 80 218 159 ---------------------------------------------------------------- 15,295 8,328 5,057 797 2,341 1,900 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug/Sep 28 9,300 9,453 931 3,329 1,902 278 29 10,723 9,023 1,232 5,124 2,931 179 30 7,190 6,528 753 3,514 2,087 125 31 10,039 8,459 801 5,087 2,813 226 01 8,673 6,149 467 3,137 1,274 115 ---------------------------------------------------------------- 45,925 39,612 4,184 20,191 11,007 923 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug/Sep 28 2,964 1,403 796 188 725 294 29 2,783 1,312 996 166 631 485 30 2,530 900 685 175 304 262 31 3,326 2,296 1,954 152 738 706 01 2,332 1,234 385 80 292 157 ---------------------------------------------------------------- 13,935 7,145 4,816 761 2,690 1,904 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug/Sep 28 9,627 9,651 1,493 3,178 1,816 276 29 11,339 8,553 1,705 5,140 3,275 167 30 7,244 6,687 918 3,513 2,085 126 31 9,924 9,194 708 4,753 3,152 231 01 8,889 6,863 580 3,095 1,370 119 ---------------------------------------------------------------- 47,023 40,948 5,404 19,679 11,698 919 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.0371 rupees source RBI reference rate .