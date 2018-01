RBI data on Indian forex turnover: Dec 04 to Dec 08

Jan 4 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Dec 04 to Dec 08, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 04 5,150 1,306 727 97 212 163 05 3,020 1,035 551 121 95 127 06 3,242 1,153 712 85 190 392 07 3,033 959 512 83 157 125 08 3,319 1,034 1,890 126 104 91 ---------------------------------------------------------------- 17,764 5,487 4,392 512 758 898 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 04 13,801 9,757 699 4,128 1,177 207 05 12,296 8,319 616 3,567 1,016 27 06 10,922 8,508 286 3,921 1,480 62 07 9,644 7,785 810 3,601 1,252 228 08 10,275 7,965 742 4,393 2,777 90 ---------------------------------------------------------------- 56,938 42,334 3,153 19,610 7,702 614 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 04 3,945 1,702 1,211 97 276 162 05 3,578 1,059 404 118 116 114 06 4,423 879 399 92 432 165 07 3,494 1,134 587 83 162 124 08 3,575 2,755 157 121 188 89 ---------------------------------------------------------------- 19,015 7,529 2,758 511 1,174 654 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 04 13,585 9,743 1,179 4,058 1,219 207 05 11,903 8,928 880 3,545 1,111 17 06 10,866 8,317 403 3,913 1,564 52 07 9,552 7,725 807 3,615 1,297 201 08 10,434 8,580 732 4,301 2,853 76 ---------------------------------------------------------------- 56,340 43,293 4,001 19,432 8,044 553 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.3914 rupees source RBI reference rate .