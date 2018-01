RBI data on Indian forex turnover: Dec 11 to Dec 15

Jan 8 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Dec 11 to Dec 15, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 11 2,762 1,631 573 105 84 93 12 3,170 2,210 638 99 47 54 13 4,210 867 947 59 101 85 14 3,127 1,211 450 64 327 136 15 4,028 1,954 745 296 240 116 ---------------------------------------------------------------- 17,297 7,873 3,353 623 799 484 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 11 9,595 7,384 443 2,917 956 51 12 9,568 6,751 390 3,409 898 77 13 10,494 7,010 834 3,304 968 53 14 9,530 6,039 372 4,044 969 192 15 14,907 8,615 652 3,139 3,191 157 ---------------------------------------------------------------- 54,094 35,799 2,691 16,813 6,982 530 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 11 3,471 1,204 743 105 91 93 12 2,880 1,043 1,518 101 48 53 13 3,651 1,908 448 65 100 87 14 3,162 1,426 519 56 254 131 15 4,127 1,693 592 296 237 121 ---------------------------------------------------------------- 17,291 7,274 3,820 623 730 485 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 11 9,851 7,211 512 2,860 1,045 48 12 9,342 6,125 422 3,463 1,008 75 13 10,355 6,237 871 3,299 1,101 58 14 9,932 5,966 612 4,037 1,105 170 15 14,904 8,564 1,457 3,093 3,304 150 ---------------------------------------------------------------- 54,384 34,103 3,874 16,752 7,563 501 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.3482 rupees source RBI reference rate .