RBI data on Indian forex turnover: Dec 18 to Dec 22

Jan 31 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Dec 18 to Dec 22, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 18 3,563 1,522 961 187 89 98 19 3,185 1,431 771 190 115 71 20 3,314 1,006 1,127 252 139 159 21 3,000 1,522 578 91 167 124 22 4,575 1,475 1,356 164 115 113 ---------------------------------------------------------------- 17,637 6,956 4,793 884 625 565 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 18 13,970 7,096 472 3,733 1,281 89 19 13,216 7,961 413 3,474 1,042 144 20 12,282 8,782 907 4,363 1,545 89 21 9,590 8,396 727 3,279 1,110 218 22 9,469 7,982 507 2,615 1,431 205 ---------------------------------------------------------------- 58,527 40,217 3,026 17,464 6,409 745 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 18 3,557 1,689 871 197 173 90 19 3,707 1,242 1,119 195 118 58 20 4,207 1,287 575 252 135 160 21 3,028 1,657 691 91 231 117 22 4,334 1,745 1,163 164 184 108 ---------------------------------------------------------------- 18,833 7,620 4,419 899 841 533 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 18 13,689 6,971 583 3,528 1,380 104 19 13,350 7,369 390 3,466 1,139 144 20 12,425 7,361 1,018 4,293 1,664 93 21 9,128 7,922 948 3,182 1,255 218 22 9,770 7,879 331 2,599 1,586 205 ---------------------------------------------------------------- 58,362 37,502 3,270 17,068 7,024 764 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.7534 rupees source RBI reference rate .