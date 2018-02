RBI data on Indian forex turnover: Dec 25 to Dec 29

Jan 31 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Dec 25 to Dec 29, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 25 - - - - - - 26 2,508 1,820 779 167 129 44 27 4,176 2,823 1,622 248 463 280 28 4,234 1,309 827 167 343 170 29 6,045 2,552 1,805 355 288 310 ---------------------------------------------------------------- 16,963 8,504 5,033 937 1,223 804 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 25 - - - - - - 26 6,556 6,642 144 1,373 634 74 27 10,860 10,611 315 4,939 2,855 215 28 8,937 11,076 742 3,201 2,625 499 29 15,552 10,933 606 3,946 2,053 368 ---------------------------------------------------------------- 41,905 39,262 1,807 13,459 8,167 1,156 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 25 - - - - - - 26 2,898 1,680 798 173 133 45 27 4,325 2,093 1,704 263 411 307 28 3,892 1,727 1,177 165 328 170 29 4,410 3,433 2,315 361 236 319 ---------------------------------------------------------------- 15,525 8,933 5,994 962 1,108 841 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 25 - - - - - - 26 6,411 6,385 111 1,400 627 74 27 10,690 9,951 326 4,870 2,951 215 28 8,771 10,900 534 3,169 2,611 510 29 16,164 10,163 393 3,928 1,985 366 ---------------------------------------------------------------- 42,036 37,399 1,364 13,367 8,174 1,165 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.7534 rupees source RBI reference rate .