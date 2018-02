RBI data on Indian forex turnover: Jan 01 to Jan 05

Feb 5 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jan 01 to Jan 05, 2018 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 01 531 337 53 53 8 4 02 2,558 1,328 697 162 109 82 03 2,893 882 840 95 81 58 04 3,851 1,063 625 90 78 89 05 3,125 856 502 140 327 88 ---------------------------------------------------------------- 12,958 4,466 2,717 540 603 321 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 01 4,242 1,906 216 112 90 1 02 12,075 8,244 214 3,163 1,428 168 03 11,782 9,050 136 3,181 1,067 63 04 11,787 9,799 353 3,466 1,004 201 05 10,404 10,092 536 2,949 1,561 123 ---------------------------------------------------------------- 50,290 39,091 1,455 12,871 5,150 556 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 01 344 335 102 53 8 5 02 3,968 1,027 446 163 101 82 03 2,998 1,297 568 93 138 58 04 3,513 1,118 325 89 173 89 05 2,722 1,216 704 140 317 88 ---------------------------------------------------------------- 13,545 4,993 2,145 538 737 322 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 01 4,268 1,541 220 112 97 1 02 12,227 8,246 261 3,168 1,692 171 03 11,703 8,624 292 3,138 1,023 64 04 12,758 9,234 379 3,496 996 203 05 10,110 8,889 603 3,001 1,473 129 ---------------------------------------------------------------- 51,066 36,534 1,755 12,915 5,281 568 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.0295 rupees source RBI reference rate .