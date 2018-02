RBI data on Indian forex turnover: Jan 08 to Jan 12

Feb 21 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jan 08 to Jan 12, 2018 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 08 2,626 1,001 640 166 146 145 09 3,335 1,077 441 111 154 125 10 3,150 1,375 1,187 146 228 123 11 2,746 2,069 1,160 81 126 77 12 3,678 1,198 696 154 197 178 ---------------------------------------------------------------- 15,535 6,720 4,124 658 851 648 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 08 12,145 8,792 500 3,451 1,414 61 09 14,684 8,533 649 3,677 1,982 97 10 14,120 7,177 321 5,455 1,570 80 11 11,535 8,023 772 3,806 1,141 329 12 12,052 7,138 310 5,090 1,639 246 ---------------------------------------------------------------- 64,536 39,663 2,552 21,479 7,746 813 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 08 3,039 1,123 432 167 144 146 09 2,659 1,281 726 118 151 130 10 3,172 1,682 629 148 224 130 11 2,700 1,698 1,751 80 127 79 12 3,596 1,509 546 149 194 181 ---------------------------------------------------------------- 15,166 7,293 4,084 662 840 666 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 08 12,054 8,087 504 3,395 1,420 67 09 14,362 6,871 678 3,681 1,939 105 10 13,898 6,230 559 5,520 1,575 81 11 11,307 7,136 804 3,812 1,153 310 12 11,625 6,849 542 5,030 1,616 237 ---------------------------------------------------------------- 63,246 35,173 3,087 21,438 7,703 800 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.8161 rupees source RBI reference rate .