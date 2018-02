RBI data on Indian forex turnover: Jan 15 to Jan 19

Feb 21 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jan 15 to Jan 19, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 15 1,410 579 473 79 192 143 16 3,644 2,136 687 140 281 238 17 3,213 1,177 670 110 161 139 18 3,477 1,263 868 60 153 189 19 4,234 915 1,200 185 177 119 ---------------------------------------------------------------- 15,978 6,070 3,898 574 964 828 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 15 8,668 2,761 339 4,229 648 67 16 15,976 9,137 836 4,874 1,626 113 17 13,675 8,477 233 4,691 1,158 80 18 12,766 8,378 521 4,844 1,251 189 19 11,370 7,848 506 4,398 1,805 204 ---------------------------------------------------------------- 62,455 36,601 2,435 23,036 6,488 653 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 15 1,603 906 383 80 257 141 16 4,067 1,961 751 143 283 242 17 3,443 1,234 503 115 222 145 18 3,397 1,795 465 59 351 189 19 3,530 1,911 494 192 173 196 ---------------------------------------------------------------- 16,040 7,807 2,596 589 1,286 913 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 15 8,597 2,282 237 4,158 631 67 16 15,827 7,466 511 4,858 1,567 110 17 13,288 7,029 406 4,693 1,160 79 18 12,880 7,929 540 4,727 1,232 162 19 11,481 7,106 858 4,384 1,809 171 ---------------------------------------------------------------- 62,073 31,812 2,552 22,820 6,399 589 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.8161 rupees source RBI reference rate .