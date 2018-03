RBI data on Indian forex turnover: Jan 22 to Jan 26

Feb 28 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jan 22 to Jan 26, 2018 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 22 4,721 966 590 221 112 99 23 3,891 1,023 622 155 247 173 24 3,984 1,167 678 163 623 354 25 4,189 1,410 1,407 127 310 446 26 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------- 16,785 4,566 3,297 666 1,292 1,072 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 22 12,697 7,948 406 3,813 1,384 38 23 11,486 8,447 442 4,551 1,618 105 24 14,454 6,046 642 5,957 1,995 311 25 11,892 9,326 1,199 5,803 2,637 471 26 0 0 0 1 7 0 ---------------------------------------------------------------- 50,529 31,767 2,689 20,125 7,641 925 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 22 4,064 1,666 349 229 116 101 23 3,467 1,232 641 155 271 177 24 4,189 1,357 412 157 622 350 25 4,912 1,524 859 128 307 439 26 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------- 16,632 5,779 2,261 669 1,316 1,067 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 22 12,857 7,128 428 3,761 1,354 48 23 11,383 7,852 658 4,512 1,618 112 24 14,896 6,241 746 5,958 1,956 288 25 11,458 8,042 1,259 5,813 2,685 447 26 0 0 0 1 7 0 ---------------------------------------------------------------- 50,594 29,263 3,091 20,045 7,620 895 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.8514 rupees source RBI reference rate .