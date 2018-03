RBI data on Indian forex turnover: Jan 29 to Feb 02

Feb 28 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Jan 29 to Feb 02, 2018 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan/Feb 29 5,928 1,705 909 427 504 567 30 4,075 1,814 1,405 157 436 628 31 4,598 2,193 1,239 225 273 552 01 3,214 1,525 643 97 157 145 02 3,856 1,578 926 144 92 125 ---------------------------------------------------------------- 21,671 8,815 5,122 1,050 1,462 2,017 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan/Feb 29 13,246 7,924 1,035 5,036 2,945 69 30 13,144 9,596 815 5,364 2,930 201 31 13,111 9,118 936 6,594 4,561 292 01 13,142 10,968 623 4,287 3,483 66 02 13,571 8,992 425 3,507 1,230 75 ---------------------------------------------------------------- 66,214 46,598 3,834 24,788 15,149 703 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan/Feb 29 4,261 2,321 1,104 429 585 574 30 4,074 2,517 1,051 188 594 434 31 3,756 2,463 2,081 227 296 570 01 3,049 1,933 784 94 354 147 02 3,372 2,413 805 144 194 120 ---------------------------------------------------------------- 18,512 11,647 5,825 1,082 2,023 1,845 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan/Feb 29 12,612 6,581 1,471 4,858 2,943 84 30 12,904 8,523 1,063 5,366 2,897 193 31 13,089 9,196 920 6,489 4,537 284 01 12,723 11,550 637 4,165 3,430 52 02 12,997 8,753 502 3,435 1,183 68 ---------------------------------------------------------------- 64,325 44,603 4,593 24,313 14,990 681 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.8514 rupees source RBI reference rate .