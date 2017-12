RBI data on Indian forex turnover: Nov 06 to Nov 10

Dec 11 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Nov 06 to Nov 10, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 06 3,042 616 432 192 115 85 07 4,001 1,322 1,074 176 142 113 08 3,339 1,086 541 112 80 298 09 4,438 444 777 93 111 148 10 2,964 2,127 1,833 95 164 276 ---------------------------------------------------------------- 17,784 5,595 4,657 668 612 920 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 06 9,228 6,958 1,052 3,578 1,534 31 07 12,587 10,656 1,077 4,133 1,140 115 08 11,316 8,069 676 3,275 1,252 108 09 10,835 8,332 858 3,692 1,873 59 10 10,340 7,526 1,000 3,048 1,082 125 ---------------------------------------------------------------- 54,306 41,541 4,663 17,726 6,881 438 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 06 3,331 882 259 185 176 84 07 4,005 1,611 766 170 138 100 08 3,054 1,579 254 110 364 67 09 3,000 2,484 286 89 111 150 10 2,891 3,081 1,125 88 181 273 ---------------------------------------------------------------- 16,281 9,637 2,690 642 970 674 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 06 9,359 7,557 489 3,489 1,621 30 07 12,309 11,141 771 4,119 1,190 112 08 10,860 9,473 796 3,216 1,327 102 09 10,778 11,960 922 3,683 2,020 38 10 9,850 8,031 695 3,067 1,093 110 ---------------------------------------------------------------- 53,156 48,162 3,673 17,574 7,251 392 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.3616 rupees source RBI reference rate .