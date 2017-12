RBI data on Indian forex turnover: Nov 13 to Nov 17

Dec 12 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Nov 13 to Nov 17, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 13 3,143 1,921 962 182 196 146 14 3,241 1,318 790 81 123 111 15 3,280 1,467 807 121 272 252 16 2,925 830 1,019 112 109 126 17 3,797 1,483 1,517 97 112 226 ---------------------------------------------------------------- 16,386 7,019 5,095 593 812 861 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 13 14,586 7,544 1,033 3,731 1,291 30 14 13,182 8,225 986 3,524 1,525 91 15 11,491 6,664 950 5,402 1,736 220 16 12,279 7,861 1,265 3,801 1,277 187 17 11,495 6,788 530 2,975 1,622 80 ---------------------------------------------------------------- 63,033 37,082 4,764 19,433 7,451 608 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 13 4,233 2,182 382 177 191 154 14 3,767 1,875 389 70 121 112 15 2,778 2,372 381 121 276 246 16 3,420 1,693 422 107 113 125 17 3,871 2,954 789 98 115 220 ---------------------------------------------------------------- 18,069 11,076 2,363 573 816 857 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 13 14,539 8,318 738 3,628 1,366 32 14 12,874 8,716 793 3,525 1,568 85 15 11,557 7,090 1,099 5,377 1,847 226 16 11,964 7,903 1,431 3,809 1,353 148 17 11,384 7,415 641 2,911 1,702 79 ---------------------------------------------------------------- 62,318 39,442 4,702 19,250 7,836 570 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.4834 rupees source RBI reference rate .