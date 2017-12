RBI data on Indian forex turnover: Nov 20 to Nov 24

Dec 19 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Nov 20 to Nov 24, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 20 2,880 814 852 204 105 152 21 2,860 800 711 190 141 125 22 3,464 1,057 1,886 107 169 120 23 1,591 674 657 68 141 125 24 3,323 1,100 1,263 183 296 230 ---------------------------------------------------------------- 14,118 4,445 5,369 752 852 752 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 20 9,809 6,148 620 3,494 1,459 18 21 11,843 6,073 919 3,313 1,799 196 22 11,761 9,026 659 2,813 1,683 165 23 9,605 3,667 997 2,516 384 41 24 11,455 7,186 696 3,424 1,777 141 ---------------------------------------------------------------- 54,473 32,100 3,891 15,560 7,102 561 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 20 3,303 1,355 354 204 211 147 21 2,909 1,174 707 190 147 124 22 4,097 2,022 507 107 161 120 23 1,578 1,188 570 68 157 125 24 4,383 1,897 615 182 270 228 ---------------------------------------------------------------- 16,270 7,636 2,753 751 946 744 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 20 9,849 6,601 646 3,404 1,575 19 21 11,618 6,602 1,168 3,261 1,871 196 22 11,461 8,337 1,004 2,765 1,687 166 23 9,686 3,761 898 2,540 397 19 24 11,275 6,040 482 3,449 1,856 121 ---------------------------------------------------------------- 53,889 31,341 4,198 15,419 7,386 521 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.1205 rupees source RBI reference rate .