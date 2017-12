RBI data on Indian forex turnover: Nov 27 to Dec 01

Dec 21 (Reuters) - The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period Nov 27 to Dec 01, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov/Dec 27 3,197 1,827 1,107 233 266 313 28 4,221 2,882 2,492 258 380 332 29 3,000 2,022 1,175 219 375 292 30 4,530 2,131 1,561 171 225 275 01 130 12 20 3 23 17 ---------------------------------------------------------------- 15,078 8,874 6,355 884 1,269 1,229 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov/Dec 27 11,790 6,692 658 4,000 2,224 123 28 13,926 10,807 904 4,975 2,214 122 29 12,286 8,147 890 4,566 2,149 218 30 14,186 12,001 1,586 4,616 2,178 308 01 46 0 1 255 30 0 ---------------------------------------------------------------- 52,234 37,647 4,039 18,412 8,795 771 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov/Dec 27 3,414 2,215 590 235 269 314 28 4,235 2,643 1,985 249 388 336 29 3,570 1,688 1,347 219 431 350 30 4,679 1,952 1,838 170 415 282 01 135 6 2 0 23 3 ---------------------------------------------------------------- 16,033 8,504 5,762 873 1,526 1,285 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov/Dec 27 11,534 5,810 677 3,971 2,305 123 28 13,408 10,634 1,711 4,976 2,377 115 29 11,807 7,066 1,134 4,497 2,312 220 30 13,461 9,503 1,847 4,519 2,153 302 01 31 0 0 227 27 0 ---------------------------------------------------------------- 50,241 33,013 5,369 18,190 9,174 760 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.0883 rupees source RBI reference rate .