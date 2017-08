UPDATE 1-Motor racing-Formula One Hungarian Grand Prix result

July 30 (Gracenote) - Result from the Formula One Hungarian Grand Prix at Hungaroring on Sunday 1. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:39:46.713 2. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari +00:00.908 3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 00:12.462 4. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 00:12.885 5. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull - TAG Heuer 00:13.276 6. Fernando Alonso (Spain) McLaren 01:11.223 7. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso - Renault 1 lap 8. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 1 lap 9. Esteban Ocon (France) Force India - Mercedes 1 lap 10. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 1 lap 11. Daniil Kvyat (Russia) Toro Rosso - Renault 1 lap 12. Jolyon Palmer (Britain) Renault 1 lap 13. Kevin Magnussen (Denmark) Haas - Ferrari 1 lap 14. Lance Stroll (Canada) Williams-Mercedes 1 lap 15. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber - Ferrari 2 laps 16. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 2 laps 17r. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 3 laps r. Paul Di Resta (Britain) Williams-Mercedes 10 laps r. Romain Grosjean (France) Haas - Ferrari 50 laps r. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull - TAG Heuer 70 laps (rank: r = retired, nc = not classified) Fastest Lap: Fernando Alonso,1:20.182, lap 69.