Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Czech Republic moto2 qualification results

Aug 5 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Czech Republic Moto2 Qualification on Saturday 1. Mattia Pasini (Italy) Kalex 2:02.611 2. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 2:02.643 3. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 2:02.661 4. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 2:02.686 5. Jorge Navarro (Spain) Kalex 2:02.742 6. Alex Marquez (Spain) Kalex 2:02.965 7. Luca Marini (Italy) Kalex 2:02.990 8. Sandro Cortese (Germany) Suter 2:03.048 9. Simone Corsi (Italy) Speed up 2:03.052 10. Brad Binder (South Africa) KTM 2:03.062