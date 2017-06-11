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Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Catalunya moto2 results
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#Motor Sports News
June 11, 2017 / 11:38 AM / 2 months ago

Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Catalunya moto2 results

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    June 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Catalunya Moto2 on Sunday 
1.  Alex Marquez (Spain) Kalex        42:40.502 
2.  Mattia Pasini (Italy) Kalex       42:44.027 
3.  Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 42:44.954 
4.  Miguel Oliveira (Portugal) KTM    42:45.824 
5.  Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 42:50.432 
6.  Franco Morbidelli (Italy) Kalex   42:54.674 
7.  Jorge Navarro (Spain) Kalex       42:56.694 
8.  Fabio Quartararo (France) Kalex   42:58.719 
9.  Xavi Vierge (Spain) Tech 3        42:59.598 
10. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex   42:59.681 
11. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex    42:59.863 
12. Simone Corsi (Italy) Speed up     43:00.459 
13. Isaac Vinales (Spain) Kalex       43:01.486 
14. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex   43:02.722 
15. Andrea Locatelli (Italy) Kalex    43:04.003

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