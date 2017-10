Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Australia moto2 qualification results

Oct 21 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Australia Moto2 Qualification on Saturday 1. Mattia Pasini (Italy) Kalex 1:33.300 2. Marcel Schroetter (Germany) Suter 1:33.308 3. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 1:33.422 4. Brad Binder (South Africa) KTM 1:33.453 5. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 1:33.495 6. Alex Marquez (Spain) Kalex 1:33.749 7. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:33.921 8. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 1:33.944 9. Jesko Raffin (Switzerland) Kalex 1:33.982 10. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 1:34.098