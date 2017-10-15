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Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Japan moto2 results
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#Motor Sports News
October 15, 2017 / 4:59 AM / in 6 days

Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Japan moto2 results

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 15 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Japan Moto2 on Sunday 
1.  Alex Marquez (Spain) Kalex             32:08.901 
2.  Xavi Vierge (Spain) Tech 3             32:10.366 
3.  Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex        32:12.035 
4.  Francesco Bagnaia (Italy) Kalex        32:14.316 
5.  Mattia Pasini (Italy) Kalex            32:14.519 
6.  Takaaki Nakagami (Japan) Kalex         32:15.064 
7.  Miguel Oliveira (Portugal) KTM         32:16.498 
8.  Franco Morbidelli (Italy) Kalex        32:20.301 
9.  Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 32:20.473 
10. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex      32:23.211 
11. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex      32:35.472 
12. Remy Gardner (Australia) Tech 3        32:39.084 
13. Marcel Schroetter (Germany) Suter      32:39.498 
14. Ikuhiro Enokido (Japan) Kalex          32:40.938 
15. Tarran MacKenzie (Britain) Suter       32:44.153

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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