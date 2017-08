Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Austria moto3 qualification results

Aug 12 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Austria Moto3 Qualification on Saturday 1. Gabriel Rodrigo (Argentina) KTM 1:36.503 2. Juanfran Guevara (Spain) KTM 1:36.615 3. Aron Canet (Spain) Honda 1:36.690 4. Enea Bastianini (Italy) Honda 1:36.716 5. John McPhee (Britain) Honda 1:36.790 6. Bo Bendsneyder (Netherlands) KTM 1:36.793 7. Andrea Migno (Italy) KTM 1:36.811 8. Philipp OEttl (Germany) KTM 1:36.955 9. Fabio Di Giannantonio (Italy) Honda 1:36.967 10. Joan Mir (Spain) Honda 1:36.989